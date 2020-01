Mario Kart Tour : lancement de la Saison des Glaces

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Depuis quelques heures, il est possible de retrouver une nouvelle mise à jour au sein du jeu Mario Kart Tour (v1.4.1, 199 Mo, iOS 10.0) : inutile de chercher dans l'App Store, cette dernière se fait directement en interne.



Et cette dernière apporte du nouveau contenu, puisque c'est la Saison des Glaces qui s'invite au sein du célèbre et populaire jeu de Nintendo !

Mario Kart Tour lance sa saison des Glaces

Qui a dit que l'hiver était déjà fini ? En tout cas, ce n'est pas le cas du côté de Mario et de tous ses potes, puisqu'ils vont continuer à rouler sous la neige ! En effet, la saison des Glaces est disponible jusqu'au 29 janvier prochain avec de nouveaux circuits enneigés, Maskass et Peach dans sa tenue d'hiver et la possibilité pour les détenteurs du Pass d'Or de gagner l'Aile Swooper d'or.



La boutique accueille deux nouveaux lots : le premier contient le pilote Mario de Glace pour 43,99€ tandis que le second permet de débloquer 45 rubis et le kart Bombe Bleue pour 21,99€.

LES DÉFIS DE LA SAISON DES GLACES

Toucher un adversaire 3 fois avec une carapace rouge

Récupérer un total de 100 pièces

Effectuer 150 mini-turbos

Renverser 5 crabes

Toucher 30 fois des adversaires avec des bananes en utilisant un pilote à cravate

Obtenir un score total d'au moins 2000 dans la coupe Harmonie

Décrocher trois fois de suite la première place dans une course de catégorie 150cc ou supérieure

Renverser 5 fois ses adversaires sous l'eau

Passer à travers 10 anneaux créés par un anneau turbo

LES DÉFIS OR DE LA SAISON DES GLACES

Obtenir la première place dans une course de catégorie 200cc ou plus

Effectuer 10 ultra mini-turbos

Renverser 10 bonshommes de neige

Effectuer un combo 10x ou plus

Obtenir un score d'au moins 10000 avec un pilote à moustache

Renverser un adversaire pendant qu'il plane

Obtenir un score d'au moins 1000 sur un circuit A

Renverser 10 fois ses adversaires pendant une frénésie

Franchir la ligne d'arrivée pendant un accident

Télécharger le jeu gratuit Mario Kart Tour