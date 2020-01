Call of Duty: Mobile lance sa saison 3 avec un nouveau Passe de Combat

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

1

Début octobre, les amateurs de FPS se frottaient les mains en voyait Call of Duty®: Mobile (v1.0.10, 1,8 Go, iOS 9.0) faire son arrivée au sein de l'App Store et du Play Store. Les premiers retours ont été bons, très bons, et les développeurs profitent de cette belle plateforme pour étoffer le contenu.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs viennent de mettre à jour leur jeu pour proposer la Saison 3 avec son nouveau Passe de Combat. Ce n'est pas la seule nouveauté, puisqu'en plus des nouvelles récompenses de parties classées, dont les armes de Black Ops III, on retrouve des améliorations du mode.

Call of Duty: Mobile se lance dans sa troisième saison

Les joueurs peuvent, depuis quelques heures, retrouver une nouvelle mise à jour du jeu Call of Duty®: Mobile sur l'App Store. On note notamment une mise à jour de l'interface utilisateur, une amélioration de l'équilibre du matchmaking et la suppression de la carte Hijacked en classé.



Le nouveau Passe de Combat est également lancé avec un prix réduit, des nouvelles récompenses et une réduction du nombre de niveaux du Passe de combat à 50.



En multijoueur, on note l'arrivée d'un nouveau mode de jeu à durée limitée du nom de Ultra fire avec des séries de points plus rapides, des munitions illimitées et des nouvelles cartes.



Un nouveau mode de Battle Royale à durée limitée est présent, ainsi que de nouveaux véhicules ! Une bien belle mise à jour !

Télécharger le jeu gratuit Call of Duty®: Mobile