Le jeu Narcos : Idle Cartel débarque en 2020

Il y a 3 heures

Julien Russo

Vous avez toujours rêvé d'être un grand narcotrafiquant ? De diriger un voir plusieurs cartels ? De faire plaisir au légendaire El Patrón pour gagner sa confiance ? Tout cela va devenir possible en 2020, grâce au jeu le plus immersif de l'univers Narcos.

La série de Netflix en version jeu sur iOS

Un tout nouveau jeu va débarquer d'ici la fin de l'année sur iOS et Android. Des jeux Narcos, il y en a déjà sur l'App Store, ils ont d'ailleurs beaucoup de succès, mais avec le nouveau jeu Narcos : Idle Cartel vous allez être en immersion totale vers les cartels les plus dangereux de l'époque de Pablo Escobar.



Vous commencerez au plus bas de l'échelle, puis vous devrez obtenir la confiance de vos supérieurs pour vous aussi pouvoir diriger votre propre cartel ! Plus vous travaillerez bien, plus vous remplirez les missions qui vous sont demandées et plus vite vous monterez les échelons pour être directement aux côtés du grand Pablo Escobar.

L'un des éditeurs derrière ce jeu s'appelle "Tilting Point", loin d'être inconnu dans le secteur, il est déjà réputé pour avoir créé les jeux "TerraGenesis : Terraformation", "WIN Vegas : Machines à sous 777", "Dino Bash - Combat de Dinos" ou bien l'un des plus connus "Bold Moves".



Le jeu n'a pour l'instant pas de date de sortie officielle ni de vidéo de gameplay.



