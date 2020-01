La police écossaise récupère facilement les données des iPhone

Cela va faire plusieurs semaines que le FBI a des difficultés à accéder aux données des deux iPhone verrouillés du terroriste Mohammed Saeed Alshamran auteur d'une grave fusillade en Floride. La police écossaise est un peu surprise de cette situation aux États-Unis puisqu'elle a expliqué récemment pouvoir récupérer les données d'iPhone verrouillé très facilement !

Un appareil qui s'appelle le "Kiosque"

Chaque bureau de police en Écosse en possède un, il s'agit d'un ordinateur auquel on branche le smartphone et celui-ci va sauter en quelques minutes toutes les étapes de sécurisation de l'iPhone ou de n'importe quel smartphone de n'importe quelle marque. Que ça soit un modèle de 2010 ou un tout dernier modèle, le "super ordinateur" de la police écossaise n'a aucune limite.



Les données qui peuvent être extraites sont nombreuses :

Les photos

Les contacts

Les messages textes

Les vidéos

Les notes

Les applications

SMS et MMS

Le calendrier

La musique

Les sonneries

Le journal d'appel

Cela aide énormément les enquêtes, puisqu'il n'y aucune barrière quand les forces de l'ordre ont besoin d'accéder aux données d'un smartphone, mais que l'accusé est décédé ou n'est pas coopératif.

Ce "Kiosque" est très encadré, les examens sont nombreux et effectués par des organismes spécialisés dans cette technologie.

Comme vous pourrez le voir dans la vidéo en fin d'article, l'utilisation du logiciel est très facile, le policier en charge de l'enquête à juste à choisir où il veut récupérer les données. Trois choix sont proposés : dans la mémoire du smartphone, dans la mémoire de la SIM ou dans la mémoire une carte SD.

Il doit après sélectionner le type des données qu'il veut récupérer.



En plus, la loi écossaise est très souple vis-à-vis de cette pratique quand il s'agit d'une affaire très grave qui implique par exemple un meurtre. Les forces de l'ordre ont aussi le feu vert pour garder les données autant de temps qu'ils le désirent.



Le chef de police adjoint Malcolm Graham a déclaré que ces "kiosques" sont un véritable soulagement dans les enquêtes.

Sur le site web de la police de Scotland, il est écrit : "En identifiant rapidement les appareils qui contiennent ou non des preuves, nous pouvons minimiser l'intrusion dans la vie des gens et fournir un meilleur service au public".



Il est étonnant que la police écossaise possède un système aussi efficace et qu'une grande agence comme le FBI soit démunie de ce genre d'appareil.



Voici la vidéo de présentation de comment fonctionne "Le Kiosque" :

