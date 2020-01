La puce A14 de l'iPhone 12 aussi puissante qu'un Macbook Pro 15 ?

Alban Martin

Nous en savons déjà énormément sur les iPhones 2020 - certainement nommées iPhone 12. En effet, Apple préparé le retour à un design similaire à celui des iPhone 4 et iPad Pro 2018 (à bords plats), un modem 5G, un nouveau capteur photo 3D à l'arrière sur les iPhone 12 Pro, jusqu'à 6 GO de RAM ou encore une puce A14 en 5nm.



Justement, le processeur pourrait être une nouvelle fois incroyable avec un nouveau rapport qui suggère que l'iPhone 12 serait aussi puissant que le MacBook Pro 15 pouces…

Un iPhone 12 aussi puissant qu'un Macbook Pro 2018 d'après un benchmark prévisionnel

D'après Jason Cross de MacWorld, la prochaine puce A14 d'Apple pourrait être capable de prouesses jamais vues sur smarpthones. Premièrement, le passage d'une gravure de 7 nm à du 5 nm ne parait rien mais fera toute la différence.



Si nous prenons TSMC au mot sur l’amélioration de la densité des transistors du processus de 5 nm, nous envisageons un nombre incroyable de 15 milliards de transistors. C’est plus que tous les appareils actuels, sauf les gros processeurs et GPU de bureau et de serveur haut de gamme. Apple pourrait donc en profiter pour le rabattre un peu à une surface totale d'environ 85 mm carrés, soit 12,5 milliards de transistors.



Pour l'analyste, une combinaison de changements architecturaux et de la vitesse d'horloge permettrait d'avoir un score multicœur sous Geekbench 5 de 5 000 points. La puce A13 faisait 3400 points quand la puce A12 se limitait à 2700, pourtant toisant toujours les concurrents à l'heure actuelle.



Pour information, un score de 5000 serait similaire aux processeurs de bureau traditionnels à 6 cœurs ou aux processeurs portables haut de gamme. C'est le cas du MacBook Pro 15 pouces par exemple.



Du côté des joueurs, les clients peuvent s'attendre à un nouveau couple CPU / GPU et 6 Go de RAM qui permettraient d'augmenter de 50% les performances des jeux vidéo. Ainsi, la puce A13 qui faisait 6500 points dans 3DMark serait larguée face aux 9500 points attendus sur la puce A14.



Enfin, Cross attend encore plus dans un autre domaine de la puce A14 : le moteur neuronal. Selon lui, le nombre de transistors combiné l'ajout de coeurs permettra de doubler la capacité de calcul par rapport à la puce A13 pourtant déjà véloce.



Bref, Apple semble parti pour faire exploser les benchmarks avec sa future puce A14 !



