Tesla : la vraie conduite autonome arrive bientôt

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

En lançant Tesla, le but suprême d'Elon Musk était de pouvoir proposer la première voiture réellement autonome qui pourrait emmener son utilisateur d'un point A à un point B, sans que ce dernier n'ait à interagir.



Seulement, il n'est pas si facile de mettre en place cette fonctionnalité, notamment avec les routes actuelles et la législation en cours dans le monde entier.



Mais, son CEO semble serein et revient sur la conduite réellement autonome via Twitter en indiquant qu'elle arrivera bientôt.

La conduite autonome de Tesla bientôt en marche ?

Selon Elon Musk, la conduite complètement autonome arriverait « bientôt », et il faut dire que cette nouveauté devait déjà voir le jour fin 2019, avant d'être reportée.



Jusqu'à présent, l'Autopilot se contente de grands axes et routes sûres pour s'activer, forçant le "conducteur" à avoir les mains sur le volant et à mettre en route le clignotant lors de dépassement.



S'il lâche le contrôle, la voiture l'alerte alors plusieurs fois jusqu'à ce que les mains soient de retour sur le volant. Quand on parle de vraie conduite autonome, on parle donc de retirer les mains du volant et d'une conduite sur n'importe quelle route :

Le véhicule sera complètement autonome, mais le conducteur devra rester vigilant et apte à intervenir.

Le problème, c'est que le système de Tesla doit pouvoir reconnaître les différents panneaux et pouvoir respecter la législation des différents pays. La question se pose alors de savoir si les véhicules existants sont capables de le faire grâce à une mise à jour ou si l'exploit nécessite de nouvelles technologies.



