Apple TV+ : Sortie d'un long métrage pour le Jour de la Terre

Il y a 22 min

Julien Russo

Apple ne cesse d'essayer de sensibiliser sur la protection de l'environnement. Après les multiples efforts que fait la firme californienne chaque année pour réduire son empreinte carbone, elle passe désormais à la sensibilisation des abonnés d'Apple TV+.

L'objectif est de vous faire découvrir les merveilles de notre planète

À travers un long métrage d'animation d'environ 36 minutes qui sera disponible courant le mois d'avril à l'occasion du cinquantième Jour de la Terre, Apple a recruté la voix de Meryl Streep.

L'actrice sera aux commandes de la narration du film, mais d'autres acteurs connus seront eux aussi dans le film.

Dans le casting des voix de ce nouveau long métrage animé produit entièrement par les équipes d'Apple TV+, on retrouvera également Chris O'Dowd (Thor : Le Monde des ténèbres), Ruth Negga (World War Z) et Jacob Tremblay (Good boys).



Le film s'appellera "Here We Are : Notes pour vivre sur la planète Terre".

On a quand même eu le droit à une petite synopsis, cela racontera l'histoire d'un enfant de 7 ans qui pendant la Journée de la Terre apprendra les merveilles de notre planète par ses parents, mais aussi par une mystérieuse exposition où ses parents l'accompagneront.



Meryl Streep sera la voix principale de ce long métrage, c'est elle qui racontera l'histoire en plus des voix des autres acteurs.

On ne sait pas si le public visé sera que les jeunes enfants, mais cela permettra probablement d'ouvrir les yeux à bon nombre de personnes sur l'importance de la protection de l'environnement.



