Une croissance de 480% depuis que Tim Cook a repris les commandes d'Apple

Nous sommes presque à 10 ans du triste départ de Steve Jobs, l'heure du gros bilan de Tim Cook semble arrivée. Depuis que le nouveau CEO a pris ses fonctions, la croissance d'Apple a décollé, malgré quand même quelques périodes difficiles, notamment la baisse des ventes d'iPhone survenu l'année dernière.

Une puissance économique impressionnante

C'est Steve Jobs qui avait soufflé au conseil d'administration sa recommandation d'élire Tim Cook comme CEO d'Apple, avant son décès. La confiance et la complicité entre les deux hommes étaient uniques et très fortes d'après de nombreux salariés. Jobs savait qu'avec Tim Cook, Apple allait continuer sur le rythme auquel il a laissé l'entreprise. Il a eu raison, puisqu'après 9 ans de mandat, il est clairement impossible de dénigrer les décisions de l'actuel CEO, elles sont toutes bénéfiques à la fois pour l'image d'Apple et les résultats financiers.



Si Steve Jobs a vu le potentiel chez Tim Cook, ce n'a pas été le cas des nombreux clients de la marque, qui affirmaient toujours plusieurs années après la reprise par Tim Cook, que ce nouveau CEO n'avait pas l'esprit "visionnaire" qu'avait Steve Jobs et que ce n'était pas la personne qu'il fallait à la tête d'Apple. Pour les "opposants" et analystes, Apple était condamné avec Tim Cook aux commandes.



Aujourd'hui, les avis ont bien changé, grâce notamment aux performances d'Apple sur quasiment tous les marchés où est présente la firme californienne. Cook a finalement réussi à faire taire ses détracteurs.

L'iPhone un pivot de l'écosystème d'Apple

La stratégie de Tim Cook aura été l'iPhone. Étant le revenu principal d'Apple chaque année depuis sa création, il était hors de question de miser sur autre chose. Progressivement, Apple a lancé des produits et des services autour du smartphone star. Comme par exemple l'Apple Watch et les AirPods.



Tim Cook a été précieux aussi pour les investisseurs. L'image d'une entreprise passe en très grande partie par son CEO qui reflète la mentalité, les positions, les convictions, les objectifs... Les investisseurs n'aimaient pas beaucoup Tim Cook à ses débuts, mais il a su très vite les convaincre grâce aux nombreux résultats qu'il a su leur apporter. La confiance s'est en suite développée et tous ont été convaincus du bien fait d'avoir Tim Cook comme nouveau dirigeant.



Si on parle aujourd'hui de Tim Cook, c'est suite aux données dévoilées par FactSet, qui font actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. En effet, la société multinationale de gestion de données financières et d'édition de logiciels a dévoilé la croissance d'Apple entre la prise de fonction de Tim Cook en août 2011 et le 14 janvier 2020.

Aussi hallucinant que cela soit, Apple est en croissance de 480%. En 9 ans de Tim Cook, Apple est devenue la première société cotée en bourse à atteindre le fameux et rare billion de capitalisation boursière, en 2018. Cette information avait d'ailleurs fait grand bruit par son aspect insolite.



Même dans les moments difficiles où Apple annonçait des prévisions de résultats trimestriels à la baisse début 2019 (ce qui avait d'ailleurs surpris tout le monde), le titre s'est toujours redressé très rapidement après. Comme si Apple avait une maitrise totale sur ce qui se passe.

Il faut savoir que le titre en bourse est en hausse d'environ 45% depuis la sortie de l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max en septembre dernier. Cela a ajouté +400 milliards de dollars en valeur boursière.



Heureusement Apple ne se limite pas qu'à l'iPhone, Tim Cook a aussi su démontrer que d'autres segments fonctionnent aussi à la perfection et savent se renouveler fréquemment.

Le nouveau succès d'Apple sont les AirPods. Chaque année, il se vend toujours plus d'écouteurs sans fil et bien évidemment cela augmente fortement le chiffre d'affaires chaque nouveau trimestre.

Les services sont aussi source de vitalité et de nouveau business pour Apple. Avec l'arrivée d' Music, d' TV+, d' Arcade, d' News+... La firme californienne a démontré son savoir d'adaptation et de modernisation sous l'ère Tim Cook.

Même s'il faut le reconnaitre, Tim Cook n'a pas et n'aura probablement jamais l'esprit visionnaire qu'avait Steve Jobs, mais il sait faire vivre une entreprise et sait se renouveler quand il le faut !



