Little America est disponible sur Apple TV+

Il y a 6 heures

William Teixeira

Réagir

Comme chaque vendredi les nouveautés arrivent dans Apple TV+, il peut s’agir de nouveaux épisodes ou d’une nouvelle série, comme c’est le cas aujourd’hui avec la très attendue « Little America ».

Disponible dès maintenant sur TV+

La sortie était prévue pour aujourd’hui, c’est ce matin qu’Apple a mis en ligne sa nouvelle série qui parle de l’immigration aux États-Unis. Apple vous propose de suivre des histoires vraies de familles qui ont fait un grand voyage pour s’installer aux États-Unis.

Créée par Lee Eisenberg, la série est plus sur un style documentaire, elle propose 8 épisodes de 30 minutes en 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos. Cette fois-ci Apple a publié tous les épisodes refusant de mettre en place son rythme d’un épisode par semaine.

Les premières critiques des médias américains autour de la série ont été très positives et devraient également convaincre les nombreux abonnés d’Apple TV+. Apple a d’ailleurs signé un contrat pour de nouveaux contenus avec les créateurs.



Les épisodes sont disponibles sur tous les appareils Apple.