Asphalt 9: Legends débarque sur Mac grâce à Catalyst

Il y a 44 min

Medhi Naitmazi

Asphalt 9 nous arrive enfin sur Mac, après la promessse de Gameloft et d’Apple d’un portage facile et rapide depuis iOS grâce à l’outil de développement Catalyst. Présenté en juin dernier, ce SDK permet de réutiliser 90% du code d’une app iOS et notamment la version iPad pour en faire une app (ou un jeu) admissible sur le Mac App Store.



C’est avec un certain retard que Asphalt 9 Legends nous arrive. Le studio avait évoqué quelques difficultés dans le processus de portage.

Asphalt 9 démarre enfin sur Mac

Rappelez-vous, lors du keynote d’ouverture de la WWDC 2019, Asphalt 9 Legends était présenté sur Mac, en même temps que macOS Catalina et le projet Catalyst qui a permis à Apple de porter ses apps Rappels, Bourse, Musique et autre News.



Après un léger contretemps, le jeu de course de Gameloft débarque donc sur Mac avec le même contenu que la version iPhone. On retrouve donc les mêmes tracés, voitures, défis et modes de jeu, avec une synchronisation de votre avancement entre tous les appareils.

Ainsi, nos astuces pour Asphalt 9 fonctionnent à merveille sur la version Mac.



Évidemment, l’un des plus beaux jeux de course sur iPhone, derrière GRID, proposera désormais ses mises à jour en simultané sur macOS et iOS dans le futur. À noter que depuis peu, le jeu prend même en charge « Se connecter avec Apple » pour vous simplifier la vie.



NB : Asphalt 9 nécessite 2,4 Go d’espace disque et MacOS 10.15 Catalina minimum.

Télécharger l'app gratuite Asphalt 9