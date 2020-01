Netflix est installé à Paris depuis vendredi

Ça a été une journée spéciale pour Netflix hier. En effet, la plateforme de streaming a ouvert de nouveaux locaux dans Paris à la très luxueuse place Edouard-VII dans le 9e arrondissement. Plusieurs médias ont été invités pour visiter les bureaux (avec un style assez américain).

Une inauguration qui dévoile les intentions du géant américain

Si Netflix s'installe en France, c'est que la célèbre plateforme de streaming a de grandes ambitions. Les médias ont eu le droit à la présentation des nouveaux locaux, mais aussi quelques futures créations originales françaises qui vont prochainement arriver.

Le co-fondateur de Netflix Reed Hastings qui était présent à l'ouverture des nouveaux locaux parisiens a tenu à rappeler que son entreprise s'est engagée à produire vingt nouvelles productions françaises.

À l'occasion de l'arrivée de Netflix dans la capitale, le ministre de la Culture Franck Riester et la maire de Paris Anne Hildago sont arrivés vers 18h15 pour rencontrer le co-fondateur de la plateforme de streaming, mais aussi la très grande équipe recrutée avant l'ouverture. Mais d’après l’un de nos contacts, les festivités ont commencé bien avant, vers 13h.

Reed Hastings est ravi de ses nouveaux locaux dans Paris

Paris c'est la capitale de la mode, de l'amour, des arts, de la culture, de la gastronomie, une capitale unique au monde qui marque les esprits de chaque touriste. Pour Reed Hastings c'est un grand honneur de voir son entreprise s'installer sur Paris. Il a déclaré vouloir respecter la culture française, et en a profité pour reconnaitre que ce cela passe aussi par des obligations. Mais il a reconnu que ce n'était pas le moment d'en parler. Il faut aussi rappeler que Netflix avait déjà des bureaux il y a 4 ans, avant de les fermer par la suite.



La maire de Paris toujours avec un grand sourire dans ses déplacements a été ravie de cette arrivée de Netflix dans Paris. Elle a avoué devant les journalistes qu'elle était "addict aux séries originales tournées en France". Pour elle, cela prouve que Paris est toujours une ville lumière où la création et l'imagination continuent de régner.



Pour le ministre de la Culture, il a tenu à souhaiter la bienvenue au géant américain dans la capitale française, lui aussi a une affection particulière pour Netflix. Pour lui, la plateforme de streaming représente l'audace et la créativité. Il s'est dit ravi des investissements que s'apprête à faire Netflix dans les productions françaises.

Des ouvertures d'emplois

Qui dit l'arrivée de Netflix dit l'ouverture de nouveaux postes. En effet, même si l'équipe parisienne de Netflix est pratiquement déjà complète, l'entreprise américaine recherche quand même plusieurs personnes. Les postes actuellement ouverts sont :

Chercheur principal, Social Consumer Insights

Nerd

Responsable de la langue française

Directeur de la post production

Spécialiste des opérations techniques

Coordonnateur en milieu de travail

Coordinateur VFX

Les postes sont accessibles dès maintenant.



Très heureuse et fière de voir les premiers bureaux français de @NetflixFR s’installer à Paris ! 😊 pic.twitter.com/RRG4k8gtlz — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 17, 2020



