T1 2022 : beaucoup d'abonnés Netflix qui ont résilié étaient là depuis longtemps

⏰ Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir



Quand un service de streaming de la taille de Netflix constate un grand nombre de résiliations, la priorité est de savoir pourquoi les abonnés décident d'arrêter leur abonnement. La seconde priorité, c'est de connaître le profil des abonnés, étaient-ce des personnes fidèles ou au contraire qui étaient là depuis peu de temps ?

Une mauvaise tendance qui se confirme (encore une fois)

Il y a deux types d'abonnés, ceux qui sont fidèles à un service et qui peuvent conserver leur abonnement pendant 1, 2, 3, 4 ans ou plus et il y a ceux qui activent leur abonnement de manière occasionnelle quand ils sont en vacances ou qu'un contenu a attiré leur attention.

Évidemment, comme toutes les entreprises, Netflix souhaite garder à tout prix ceux qui sont les plus fidèles, puisqu'un abonné est rarement rentable quand il paie un abonnement que la moitié de l'année.



Nous avons appris précédemment qu'au cours du dernier trimestre, Netflix avait perdu 200 000 abonnés, la première interruption de croissance depuis 10 ans. Un coup dur qui a été remarqué dans les médias et qui a provoqué une certaine terreur chez les investisseurs qui ont toujours fait confiance à Netflix les yeux fermés.

Selon un récent rapport de The Information, les données qui avaient été publiées n'étaient pas vraiment complètes, car Netflix n'avait pas révélé la source de ces départs.

Étaient-ce des abonnés fidèles ? Récemment abonné ? Qui ont tendance à partir puis revenir ?



La réponse n'est évidemment pas avantageuse pour Netflix :

60% des abonnés qui ont résilié étaient abonnés depuis moins d'un an

des abonnés qui ont résilié étaient abonnés depuis moins d'un an 19% des abonnés qui ont résilié étaient abonnés depuis 1 à 2 ans

des abonnés qui ont résilié étaient abonnés depuis 1 à 2 ans 8% des abonnés qui ont résilié étaient abonnés depuis 2 à 3 ans

des abonnés qui ont résilié étaient abonnés depuis 2 à 3 ans 13% des abonnés qui ont résilié étaient abonnés depuis plus de 3 ans

Heureusement pour Netflix, les abonnés fidèles ne représentent pas la plus grande partie des 200 000 abonnés qui ont résilié, la majorité sont des personnes qui n'étaient pas là depuis longtemps.

Si on compare ces chiffres au T1 2021, on constate qu'il y a tout de même une tendance peu avantageuse :

Pour ceux qui étaient abonnés depuis moins d'un an, on constate une baisse de 5%

Pour ceux qui étaient abonnés depuis 1 à 2 ans, on remarque une hausse de 3%

Pour ceux qui étaient abonnés depuis 2 à 3 ans, on constate une baisse de 1%

Pour ceux qui étaient abonnés depuis plus de 3 ans, on enregistre une hausse de 3%

Évidemment, on se dit 3% ce n'est pas énorme, mais cela représente plusieurs milliers d'abonnés qui cliquent sur le bouton "Résilier". Selon Antenna qui est derrière cette révélation, les retraits de certaines séries populaires (Jessica Jones, Iron Fist…) seraient la cause essentielle de ces résiliations.