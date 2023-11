Netflix va réduire la publicité pour ceux qui regardent beaucoup de contenus

Netflix introduira également un nouveau format de publicité, le binge ad, au cours du premier trimestre 2024. Ce format innovant capitalise sur le comportement de visionnage en série des utilisateurs, optimisant ainsi l’engagement publicitaire sans nuire à l’expérience utilisateur. Avec cette modification, Netflix aspire à rendre son Abonnement Standard avec publicité encore plus attrayant. Actuellement, cette offre compte 15 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, un chiffre qui pourrait croître avec la mise en œuvre de ce changement. Via

Netflix a récemment annoncé une série de modifications concernant son abonnement avec publicités, ce qui va offrir une meilleure expérience aux utilisateurs. Initialement, l’offre avec publicité limitait le streaming à une qualité de 720p et excluait l’utilisation de l’Apple TV. Cependant, Netflix a revu ces limitations, permettant désormais un streaming en 1080p et la compatibilité avec l’Apple TV depuis mars dernier. L’un des changements majeurs réside dans la réduction des interruptions publicitaires. À partir du premier trimestre 2024, les utilisateurs pourront profiter d’un quatrième épisode sans publicité après avoir visionné trois épisodes consécutifs. Cette initiative vise à récompenser la fidélité des spectateurs, tout en conservant un modèle économique soutenu par la publicité.

Depuis plusieurs mois, Netflix propose en France un abonnement « Standard avec publicités ». En échange de l’affichage de publicités, les abonnés peuvent bénéficier d’un tarif plus avantageux. Si vous avez testé ce type d’offre, vous avez probablement remarqué qu’il y a beaucoup de publicités, ce qui rend l’expérience utilisateur nettement moins agréable. Netflix devrait prochainement ajuster la quantité de publicités pour les personnes qui regardent beaucoup de contenus !

