Apple TV+ : La date du premier projet de Steven Spielberg est dévoilée

Il y a 60 min (Màj il y a 32 min)

Julien Russo

Les ajouts dans le catalogue d'Apple TV+ se font à un bon rythme en ce moment. La firme californienne vient d'annoncer une date de sortie pour le remake d'Amazing Stories avec aux commandes Steven Spielberg. La série sera composée de cinq épisodes.

Sortie le 6 mars 2020

Le projet était dans les cartons bien avant le lancement de la plateforme de streaming d'Apple. Aujourd'hui est un jour important, puisque nous avons enfin la date de sortie de la prochaine production Apple TV+.



Amazing Stories sera un remake de la série télévisée fantastique de 45 épisodes de 23 minutes qu'avait créée et produite Steven Spielberg. La série avait été diffusée aux États-Unis entre le 29 septembre 1985 et le 10 avril 1987 sur NBC. Ça a aussi été l'un des premiers succès qui aura contribué au succès de la carrière de Steven Spielberg.

Pour rappel, la série avait eu deux saisons, la troisième n'avait jamais vu le jour puisque les audiences de la fin de la saison 2 s'essoufflaient et le coût était trop élevé (1 million de dollars par épisode).

On imagine que le coût des épisodes qu'on retrouvera sur Apple TV+ a dû exploser le budget des années 80 !

Cette série sera aussi toute particulière pour les fans de l'acteur Rober Forster, puisque l'acteur est décédé en octobre 2019 à Los Angeles et Amazing Stories aura été la dernière série où il a tourné.

Les autres nouveautés annoncées

Apple a également profité de cette annonce pour dévoiler une autre date pour une future création originale. Il s'agit d'une production britannique qui sera intitulée "Trying", elle abordera les thématiques de l'amour, des relations et elle sera lancée le 5 mai sur Apple TV+.



Apple a également annoncé la série documentaire "Home" qui sera ajoutée dans le catalogue d'Apple TV+ le 17 avril.

On parlera ici des maisons luxueuses. Apple y apportera un regard inédit sur les maisons les plus insolites, extraordinaires et magnifiques du monde ! Vous pourrez y apercevoir des habitations hors du commun, avec des univers différents qui vous plongeront dans l'esprit du propriétaire.

Un programme qui fait penser à une ancienne émission de E! avec un agent immobilier qui faisait visiter des maisons de luxes dans les quartiers huppés des grandes villes américaines.

Pour conclure cette annonce de fin de week-end, Apple a aussi dévoilé la date de sortie de la très attendue série "Defending" qui aura pour acteur principal Chris Evans, Michelle Dockery et d'autres acteurs connus dans le milieu hollywoodien.

On en sait déjà pas mal sur la synopsis, puisque la série racontera l'histoire d'un père qui doit prouver son innocence dans la mort de son fils adolescent. En effet, la justice est convaincue que c'est lui le coupable.

Pour ajouter un peu de piment au scénario, le père est procureur.



Les trois épisodes de la nouvelle grosse production d'Apple seront disponibles à partir du 24 avril et le rythme sélectionné par Apple sera d'un épisode par semaine comme ça l'a été avec la majorité des séries du catalogue d'Apple TV+.



Vous l'aurez compris, les ajouts sont peut-être bien moins élevés qu'Amazon Prime Vidéo ou Netflix, mais on parle là de contenus inédits issus de grandes collaborations du monde cinématographique.



Pour rappel, Apple TV+ est disponible sur iPhone, iPad, Apple TV, Mac, PC, Smart TV Samsung (suivant les modèles), Fire TV, Roku Players & TV's et bien évidemment via AirPlay !

Source & Source 2