AppleArchive.org : l'histoire d'Apple en texte, photos, vidéos

Apple est certainement l'une des marques qui possèdent le plus de fans dans le monde. Malgré un passé parfois peu glorieux avec quelques "fails", nombreux sont ceux qui vouent un culte à la pomme. C'est encore plus parlant chez certains comme Sam Henri Gold qui vient de terminer son projet : AppleArchive.org.



Il s'agit d'un site qui référence une masse d'archives concernant l'activité d'Apple depuis les débuts de la société en 1977 avec l'Apple II, même si elle s'est ouverte le 1er avril 2016.

Dédié aux designers de studio méconnus, aux rédacteurs publicitaires, aux producteurs, aux publicités, aux CD et à tous ceux qui créent des choses merveilleuses.



Dédié à ceux qui sont restés tard et se sont levés tôt sur l'iMac familial pour recréer des diapositives d'événement dans Keynote.

Une mine d'or pour les fans d'Apple mais aussi les journalistes

Sam Henri Gold avait annoncé son projet il y a 6 mois, avec la mise à disposition d'un dossier partagé en ligne. Mais devant le succès, il s'est attelé à réalisé un site pour partager sa collection avec d'autres fans. Et le résultat est impressionnant. Année par année, AppleArchive.org référence chaque évènement notable en images, vidéos, publicités, PDF, interviews et autres keynotes. Impossible de ne pas revoir la présentation de l'iPhone, de l'iPod, de l'iMac et autre Apple TV.

Bien évidemment, Sam Henri Gold ne s'arrêtera pas à 2019 et va désormais maintenir son bijou. Vous pouvez même y participer et lui envoyer vos trouvailles via le site.



