Hero Emblems 2 : un nouveau trailer de gameplay sur iOS

Il y a 3 heures

Alban Martin

Hero Emblems aura-t-il enfin une suite ? Les développeurs de HeatPot nous redonnent un peu d'espoir avec une nouvelle vidéo de gameplay de Hero Emblems 2, un jeu mélangeant toujours RPG, beat'em up et Match-3. Oui, une drôle d'association qu'on avait aimé en 2015.





Regardez la nouvelle vidéo de Hero Emblems 2 :

Hero Emblems 2 bientôt disponible sur iPhone et iPad ?

Annoncé depuis plus de quatre ans, Hero Emblems 2 se montre au fur et à mesure avec une bande-annonce en 2017, l'interface en 2018, et du gameplay avec les boss en 2019. Pour 2020, HeatPot partage à nouveau de l'action mais précise que le jeu n'est pas encore prêt pour une sortie.



Les fans qui n'attendent que cela seront donc déçus, mais ravis d'apprendre que le projet n'est pas abandonné. Pour les autres, il faut rappeler que Hero Emblems est un RPG de type match-3 premium, une rareté dans le genre sur mobile. Loin des titres banales sans réel intérêt, Hero Emblems revendique une réalisation solide, un gameplay travaillé et une bonne durée de vie.



Pour mémoire, si le premier opus vous demandait bien de grouper les éléments par trois minimum, comme un Candy Crush, les subtilités étaient nombreuses. Par exemple, chaque élément (ou emblème ici) représente l'un des vos personnages et l'association de 4 ou 5 d'entre eux déclenchent des coups spéciaux. A chaque fois, des symboles spéciaux apparaissent et permettent de lancer des attaques plus puissantes avec parfois des effets supplémentaires. De quoi ajouter une dimension stratégique intéressante, notamment quand vous rencontrez des boss. Oui, la partie de l'écran est un véritable RPG d'action.



Bref, vivement Hero Emblems 2 ! Et pour patienter, n'oubliez pas le premier opus :

Télécharger Hero Emblems à 3,49 €