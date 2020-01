L’Apple Store US vend des iPhone XS reconditionnés

A travers cet ajout dans sa boutique aux États-Unis, Apple espère reprendre une part de marche aux sites de reconditionnements et attirer certains clients dont le budget ne permet pas d’acheter un iPhone 11 Pro, le successeur de l’iPhone XS. Les prix démarrent à 699$, là où l’iPhone XS était vendu 999$ à sa sortie. Si cela vous intéresse, rendez-vous sur Apple Store US .

Comme du neuf, Apple vous propose d’acheter un iPhone en parfait état sur sa boutique en ligne. Le choix est au rendez-vous puisque vous aurez les trois capacités de stockage : 64, 256 et 512 Go. Tous les coloris seront également disponibles !

L’iPhone reconditionné a la cote partout dans le monde. Apple semble l’avoir bien compris puisque la firme propose désormais aux budgets plus restreints des iPhone XS et XS Max avec différents choix de configurations ! Pour le moment, cette nouveauté est réservée aux américains.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.