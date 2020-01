Carcassonne : une version 3D sur l'App Store pour le 1er mars

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Peut-être connaissez-vous déjà le jeu Carcassonne (v4.31, 366 Mo, iOS 8.0), présent sur l'App Store : il faut savoir qu'à la base, il s'agit d' un jeu de plateau qui mise tout sur la stratégie. Le thème est la construction d'un paysage médiéval par la pose de tuiles, incluant des villes (dont Carcassonne).



Véritable carton auprès des joueurs, TheCodingMonkeys en a ainsi fait une adaptation pour les appareils iOS, reprenant ainsi le concept original.



Seulement, ce dernier va quitter l'App Store dès le 1er mars prochain pour laisser place à un successeur qui lui, misera sur la 3D.

Carcassonne va quitter l'App Store pour mieux revenir

Car oui, le célèbre studio Asmodee a eu le droit de créer une nouvelle adaptation du jeu de plateau, avec une nouvelle amélioration non négligeable : l'ajout de la 3D pour des parties encore plus prenantes.



Seul bémol, c'est que les possesseurs du jeu actuel vont devoir tout racheter puisqu'on ne parle pas d'une mise à jour, mais bel et bien d'un nouveau jeu. Cependant, les serveurs seront toujours opérationnels pendant un an avec une promotion de -50% (qui ne vaut clairement pas le coup).



On a déjà hâte de pouvoir tester la nouvelle version !

Télécharger Carcassonne à 5,99 €