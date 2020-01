Mario Kart Tour : le test du mode multijoueur bientôt accessible à tous

Alors que la nouvelle saison des Glaces a débuté une semaine en arrière, les développeurs de Mario Kart Tour (v1.6.0, 200 Mo, iOS 10.0) viennent de faire une nouvelle annonce sur les réseaux sociaux.



En effet, Nintendo a dévoilé via Twitter qu'un second test du mode multijoueur allait être lancé, et ce coup-ci, tout le monde y aura le droit. Car oui, le premier essai était réservé aux possesseurs du Pass Or, qui n'est autre que l'abonnement mensuel du jeu, permettant d'avoir accès à des bonus.

Outre l'arrivée prochaine de la seconde partie de la saison des Glaces, qui fera ses débuts dès demain, nous apprenons que la seconde phase du mode multijoueur allait faire son arrivée :



A second multiplayer test is on the way, and this time all players can join in, not just #MarioKartTour Gold Pass subscribers. Further details will be posted here and in-game soon, so buckle up and start your engines! pic.twitter.com/8l3YVEabll