Tim Cook s’exprime sur la réalité augmentée et la santé

Il y a 4 heures

William Teixeira

Réagir

À l’occasion des 40 ans d’investissement en Irlande, le CEO d’Apple s’était déplacé dans le pays pour rencontrer les employés Apple ainsi que les acteurs importants aux yeux d’Apple. Lors de sa visite, il a fait un discours digne d’un visionnaire sur ce qu’était pour lui l’intégration de la santé dans la technologie et l’avenir de la réalité augmentée.

Le discours de Tim Cook pour démarrer 2020

Micro à la main sur une petite scène, petit pull beige et des centaines de regards attentifs sur lui, Tim Cook a dévoilé sa vision sur la réalité augmentée et l’intégration de la santé dans les produits d’Apple.



La réalité augmentée est souvent mise en avant comme une technologie d’avenir. D’après Tim Cook, c’est une technologie qui rassemble et qui n’a pas évocation à isoler les utilisateurs : « Je pense que c’est quelque chose qui n’isole pas les gens. Nous pouvons l’utiliser pour améliorer nos discussions et non pas la substituer à la connexion humaine, qui m’a toujours profondément préoccupée dans certaines des autres technologies »

Tim Cook informe également que la réalité augmentée est une grande chose qui va envahir notre quotidien. Il l'avait déjà évoqué il y a deux ans, cf le #NextBigThing.

En ce qui concerne l’intégration des fonctions de santé dans les produits Apple, son ressenti est très positif. Pour Tim Cook, cela aide les utilisateurs et sauve des vies !

« Je pense que vous pouvez prendre cette simple idée d’avoir des choses préventives et trouver beaucoup plus de domaines où la technologie s’associe aux soins de santé, et je pense que toutes nos vies en seraient probablement mieux loties ». Il a continué en déclarant que cela permet même de réduire les frais des soins de santé : « La majeure partie de l’argent des soins de santé va aux cas qui n’ont pas été signalé assez tôt. Cela prendra un certain temps, mais les mesures que nous prenons actuellement (dont je ne parlerai pas aujourd’hui) me donnent beaucoup d’espoir ».



Un discours optimiste qui rassure sur l’avenir de la réalité augmentée et des fonctions santé au sein d’Apple. De quoi entrevoir des nouveautés intéressantes dans l'Apple Watch 6 ou l'iPhone 12 ?



Source