Apple veut louer un 200 000 m2 à New York

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Apple veut s'étendre encore plus aux États-Unis, et cherche donc les bonnes affaires... La dernière en date ? Un petit lopin dans les coins d'une petite ville du nom de New York.



En effet, la Pomme souhaiterait louer un 200 000 m2 du 11 Penn Plaza, récemment rénové, afin d'y installer de nouveaux bureaux.

Apple cherche à louer au 11 Penn Plaza

Des sources proches du dossier affirment qu'Apple envisage de louer environ 200 000 mètres carrés au Penn 11, à New York, près du Madison Square Garden.



Si Apple est à la recherche de nouveaux bureaux à Manhattan depuis plusieurs mois, il pourrait profiter donc d'un prix peu coûteux par rapport au tarif du marché.



Affaire à suivre !



Source