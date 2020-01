Bons plans iOS : Deemo, Scelta, Zombie Football!

Hier à 23:09 (Màj hier à 23:09)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Deemo, Scelta, Zombie Football!. L'occasion d'économiser 24,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

HighNotes (v2.0.0, 23 Mo, iOS 9.0, Aleksandr Fiodorov) passe de 2,29 € à gratuit.



Ne manquez jamais un moment important!



HighNotes est une application d'écriture conçue de manière à vous encourager à prendre des notes plus petites, mais plus fréquemment afin de ne pas vous sentir très engagé. Il facilite la construction d'une habitude de notes régulière. Vous pouvez joindre des photos à vos notes pour les rendre plus attrayantes et agréables à lire.



Tenir un journal permet de nombreux avantages comme l'amélioration des muscles de la mémoire, l'amélioration de la compréhension, l'amélioration de la santé émotionnelle et des compétences en communication.



Les + : L'application est belle

Et complète Télécharger l'app gratuite HighNotes





Scelta (v1.8.3, 87 Mo, iOS 10.0, Joe Waldow) passe de 4,49 € à gratuit.

Commencez 2019 avec de belles résolutions : peut-être que vous avez dans l'idée de perdre du poids ?



L'application Scelta vous propose un suivi journalier de votre puis pour vous aider à suivre vos objectifs...



ATTENTION, C'EST L'ACHAT INTÉGRÉ QUI EST GRATUIT (VÉRIFIEZ AVANT DE PASSER À L'ACHAT).



Les + : Une belle application de suivi Télécharger l'app gratuite Scelta





JEUX GRATUITS iOS :

Push-Bot (Aventure / Action, v2.1.3.2, 32 Mo, iOS 8.0, Erik Larsson) passe de 1,09 € à gratuit.



Push-Bot est un robot assez basique. Son seul moyen de mouvement sont ses deux "bras" à ressort. L'idée est de toucher de chaque côté de l'écran pour étendre les appendices et le pousser à travers l'air vers la sortie. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire puisque vous aurez des explosifs, des gouffres, des objets en mouvement, et une grande variété d'autres obstacles sur votre route.



Le jeu comprend deux modes, 39 cartes et des replays pour se marrer. Attention, c'est très difficile et pas très beau.



Les + : Un jeu vicieux (dans le bon sens)

On reste scotché Télécharger le jeu gratuit Push-Bot





Moonlight Express (Action / Aventure, v1.4.2, 333 Mo, iOS 11.0, Damir Stuhec) passe de 1,09 € à gratuit.



C’est la veille de Noël. Le Père Noël est en train de commencer à délivrer les cadeaux mais ses rennes refusent de voler. Il appelle un enfant appelé Palti pour son service de livraison nocturne Moonlight Express. Palti promet de faire son mieux et délivrer les cadeaux selon la demande du Père Noël.



Moonlight Express mélange les jeux d'adresse et les puzzle. Concrètement, en jouant, vous verrez des chiffres indiquant combien de cadeaux sont nécessaires pour chaque habitation. Appuyez simplement pour lancer des cadeaux vers les balcons. Les coups sur les oiseaux vous coûteront des points, et vous ne devrez pas perdre de cadeaux puisque vous avez un approvisionnement limité. Le jeu comprend également un mode sans fin, et une variété de véhicules de livraison à débloquer.



Les + : Joliment réalisé

Assez original

Accessible Télécharger le jeu gratuit Moonlight Express





Zombie Football! (Casse-tête, v1.1.0, 312 Mo, iOS 9.0, Robert Qiu) passe de 1,09 € à gratuit.



En tant que dernier joueur vivant, c'est à vous de porter votre équipe à la gloire contre des hordes de rivaux zombifiés. Utilisez vos compétences et vos réflexes pour naviguer sur un gazon dangereux rempli d'obstacles, de zombies affamés de cerveaux et de fosses de boue glissantes. Rivalisez avec vos amis pour voir qui peut marquer le plus rapidement. Pouvez-vous atteindre la zone d'arrivée?



Qu'il s'agisse de dépasser de justesse une horde de zombies ou de marquer un touché avec votre dernier souffle, ce jeu est garanti pour vous garder au bord de votre siège. Mais attention, c'est très addictif!



Les + : Un jeu excellent

Parfait pour se défouler Télécharger le jeu gratuit Zombie Football!





Open Bar! (Stratégie / Casse-tête, v1.3, 60 Mo, iOS 6.0, Gingear Studio Inc) passe de 3,49 € à gratuit.



Open Bar est un jeu de casse-tête unique sélectionné par Apple dans la catégorie "Best of Janvier 2016", il s'agit d'un puzzle original donc avec des animations très sympa et un gameplay addictif.



Le but du jeu est de faire glisser des barres sur la planche afin de créer des lignes complètes de la même couleur. Les barres peuvent être tournées et fusionnées lorsqu'elles sont croisées l'une sur l'autre. Chaque puzzle doit être terminé en trois mouvements ou moins, et vous pouvez utiliser un indice à tout moment au cas où vous seriez coincé.



En plus, l'app est maintenant en français, parfait !



Les + : Original

Astucieux Télécharger le jeu gratuit Open Bar!





PROMOS iOS :

Muse Dash (Musique, v1.1.1, 894 Mo, iOS 7.0, X.D. Network Inc.) passe de 4,49 € à 1,99 €.



Muse Dash est la combinaison parfaite d'un jeu de parkour cool et un jeu de musique traditionnelle dans lequel vous devez enchaîner les bons mouvements pour augmenter votre score de combos...



Télécharger Muse Dash à 1,99 €





Moment (v3.13.1, 96 Mo, iOS 11.0) passe de 6,99 € à 4,49 €.



Commandes manuelles, meilleure vidéo, longue exposition et accès rapide aux paramètres dont nous avons besoin. Moment nous donne les fonctionnalités d'un reflex numérique, mais dans une application de caméra rapide et facile à utiliser.



Pour les cinéastes - les fonctionnalités dont vous avez besoin, pas celles que vous n’avez pas. Profils de couleur, débits binaires, compteurs audio à double canal, formes d'onde en temps réel et accès rapide aux fréquences d'images.



Pour les photographes - plus facile que de prendre des photos sur votre reflex numérique. Prenez des photos au format RAW, divisez la mise au point / l'exposition et contrôlez tout manuellement (exposition, ISO, vitesse d'obturation, balance des blancs et mise au point).



Pour tout le monde - inspirés par les professionnels, nous avons simplifié, rapide et simple l’utilisation de l’interface. Nous fournissons des conseils de démarrage, des didacticiels vidéo et un service clientèle à temps complet pour vous aider à vous préparer.



Les + : Une application incroyable

L'aide au focus Télécharger Moment à 4,49 €