Netflix revendique 167 millions d’abonnés à fin 2019

On s’est intéressé au quatrième trimestre de 2019, mais qu’est-ce que ça donne sur la totalité de l’année ? Les résultats sont impressionnants Netflix a réalisé 20,16 milliards de dollars pour 1,87 milliards de bénéfices net. Une petite progression, puisqu’en 2018 le chiffre était de 1,21 milliards. Les abonnés sont aussi nombreux, l’entreprise revendique 167,09 millions d’abonnés payants au 21 janvier 2020. Chaque trimestre le nombre d’abonnés augmente faisant disparaître les suspensions d’abonnement. Sur le dernier trimestre 2019, il y a eu 8,76 millions de nouveaux abonnés, une grande majorité à l’international (+8,3 millions) quand aux États-Unis ils sont 423 000. De quoi faire peur à Apple, Disney et autre concurrent. Vous êtes abonnés à Netflix vous ?

Si Netflix fonctionne autant par rapport à ses concurrents comme Amazon Prime Vidéo, Hulu et autres, c’est grâce aux colossaux investissements qui permettent à la plateforme de streaming de se renouveler chaque mois. À travers des séries comme You, Sex Education, Lucifer, Élite... qui se renouvellent tous les ans avec de nouvelles saisons, cela permet de fidéliser les abonnés.

Les investissements de plusieurs milliards par an dans les créations originales semblent plutôt bien fonctionner. Netflix a mis en ligne hier ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2019. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils confirment la main-mise du géant sur le marché.

