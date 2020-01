Niantic annonce ses évènements internationaux du premier semestre 2020

Guillaume Gabriel

Du nouveau à venir en 2020 du côté de Niantic : si on ne parle pas de l'arrivée de jeux (même s'il peut y avoir des surprises), le célèbre studio va renouveler ses expériences dans le monde réel en organisant des évènements dans le monde entier pour ces créations existantes.



Ainsi, les joueurs de Pokémon GO, de Harry Potter : Wizards Unite et de Ingress vont pouvoir se rendre à des expériences interactives pour rencontrer d'autres joueurs.

Niantic publie la liste de ses évènements du premier semestre 2020

Aujourd'hui, Niantic, Inc. a révélé la liste des lieux qui accueilleront ses événements internationaux en direct en 2020, dans le but de réunir des centaines de milliers de joueurs du monde entier, explorer le monde réel et partager leurs expériences.

Les événements réels de grande envergure de Niantic ont eu un impact économique positif réel et évident sur le tourisme, en rassemblant des gens du monde entier pour un week-end d'aventure. Nous avons été incroyablement impressionnés par le nombre et la qualité des inscriptions au programme.

Une véritable aubaine pour les villes hôtes : les événements en direct de Niantic ont eu un impact économique positif sur les villes les ayant accueillis, entraînant des revenus touristiques estimés à 249 millions de dollars à Chicago, Montréal et Dortmund en 2019.

Pokémon GO

Les dresseurs de Pokémon peuvent s'attendre à une série d'événements Pokémon GO qui auront lieu au cours du premier semestre de l'année et dans le monde entier, notamment

Festival des Lanternes de Taiwan à Taichung - 6-9 février

Pokémon GO Safari Zone St. Louis - 27-29 mars

Les billets seront mis en vente à partir du 24 janvier à 15h (heure Paris)

Pokémon GO Safari Zone Liverpool - dates à venir

Les billets seront mis en vente le 31 janvier à 9h (heure Paris)

Pokémon GO Safari Zone Philadelphie - 8-10 mai

Plus d'informations sur les billets seront bientôt annoncées

Harry Potter : Wizards Unite

Sorcières et Sorciers peuvent se réjouir de rejoindre le second Harry Potter : Wizards Unite Fan Festival au cours de cette année. Des détails complémentaires sur l'événement seront bientôt annoncés.

Ingress

Les agents du monde entier pourront essayer un tout nouveau mode d'événement en direct qui se déroulera tout au long du premier semestre de l'année et dans le monde entier :