Un nouvel iPhone SE va entrer en production dès le mois prochain

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

William Teixeira

11

On y est enfin ! Ça va faire plusieurs mois que les rumeurs nous répètent sans cesse « un nouvel iPhone d’entrée de gamme va voir le jour début 2020 ». Les choses deviendraient sérieuses d’après le dernier rapport de Bloomberg publié cette nuit.

Un petit nouveau nommé iPhone SE 2 ou iPhone 9

Étrangement on en connaît beaucoup sur ses caractéristiques, mais peu sur comment l’appellera Apple. Certaines rumeurs parlent d’un iPhone SE 2, d’autres affirment qu’il s’appellera « iPhone 9 ».

Le doute plane pour l’instant, mais ce n’est pas le plus important !

La firme de Cupertino prévoirait de dévoiler ce nouvel iPhone dès le mois de mars 2020 d’après le rapport. L’entreprise pourrait organiser un « Special Event » pour l’occasion.



En ce qui concerne la production de ce nouvel iPhone, trois sous-traitants d’Apple auraient été sélectionnés. Il s’agit du partenaire historique Foxconn, qui serait accompagné de Pegatron et Winstron. Le partage de la production serait donc divisé par trois pour éviter la « surcharge de travail ».

Pour les rumeurs, on prévoit un écran LCD (4,7 pouces) sans bord comme sur les récents iPhone, un design très similaire à celui de l’iPhone 8, un processeur A13...



Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a énormément participé à ces rumeurs. Il a prédit un prix vraiment très bas, aux alentours des 399$. Apple voudrait frapper fort pour ralentir la croissance des smartphones chinois qui lui font vivre un véritable enfer dans certains pays.

Avec l’iPhone SE 2, Apple aurait aussi une autre cible, les très nombreux utilisateurs d’iPhone 6s et 6s Plus qui se trouveront dépourvus de la mise à jour d’iOS 14, parce que leur iPhone ne sera plus éligible aux mise à jour récentes. Idem pour les iPhone 6 bloqués à iOS 12.

La firme de Cupertino sait que les personnes qui gardent un ancien iPhone, sont celles qui ne renouvellent pas à cause du prix élevé des derniers modèles.