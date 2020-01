PlayStation 5 : une première photo de la console ?

L'année 2020 risque d'être bouillante dans le secteur des jeux vidéo : entre l'avènement des services de streaming et l'arrivée des deux nouvelles consoles de salon de Sony et Microsoft, les joueurs risquent de se frotter les mains.



En effet, la période hivernale devrait marquer la commercialisation officielle de la PS5 et de la Xbox Series X avec à son bord l'introduction de belles technologies et l'arrivée d'exclusivités.



Et si on avait un aperçu de la PlayStation 5 ?

Jusqu'à présent, nous n'en savons que très peu sur la console nippone si ce n'est qu'elle embarquera un processeur AMD Zen 2, un GPU Ryzen DNA, la technologie ray tracing ou encore un disque dur SSD.



Cependant, pour le design, il est difficile de savoir à quoi ressemblera la console, même si on a déjà quelques indications grâce au kit développeur, on ne sait pas encore si la version finale changera.



Le petit retournement provient d'un blogueur, qui a publié une photo (floue) de ce qu'il prétend être la nouvelle console de Sony... On peut y voir un design en X, qui rend plutôt bien.



Mais, alors, pourquoi un cliché de si mauvaise qualité ? S'agit-il d'une photo prise discrètement lors d'un évènement privé ? Ou tout simplement d'un fake ? Difficile à dire...



Les réponses arriveront rapidement, puisque selon les rumeurs, la présentation officielle devrait se faire début février à New York !





