Procès de destitution de Donald Trump : Les sénateurs portent leur Apple Watch

Actuellement aux États-Unis se passe l’un des procès les plus importants de ce début d’année. Il s’agit de l’Impeachment qui a pour but de décider ou non d’une destitution du président Donald Trump. Les conditions des audiences sont très strictes. Cependant, quelque chose fait polémique !

Les Apple Watch restent au poignet malgré l’interdiction

Même si Donald Trump est actuellement en Suisse avec Tim Cook, bien loin de lui se passe actuellement aux États-Unis, son procès de destitution qui est en cours à Washington.

Il s’agit d’un procès à huit clos qui oblige l’ensemble des sénateurs à n’avoir aucun dispositif électronique extérieur comme des montres connectées ou des smartphones. Tout se doit de rester à l’extérieur de la salle d’audience pour éviter les fuites d’informations.



Cependant, la règle n’est pas respectée !

En effet, les médias qui suivent de près cette audience, ont remarqué sur les photos et vidéos qui ont été mis en ligne qu’environ 8 sénateurs gardaient leur Apple Watch à leur poignet alors que c’est interdit.



Il se pourrait que des sanctions arrivent par la suite pour les sénateurs conservant leurs montres connectées. C’est à la fois un non respect des consignes, mais un grave manquement à la sécurité... et une publicité pour Apple.



