Twitter : Une fonctionnalité de réaction qui ressemble à iMessage

Twitter a décidé d’améliorer sa messagerie directe sur la version web, mais aussi dans l’application iOS et Android. En effet, il ne s’agit pas là d’une révolution, mais d’une fonctionnalité qu’on retrouve déjà dans les iMessage d’Apple,

Le réseau social a annoncé cette nuit qu’il déployait une nouvelle fonctionnalité dans sa messagerie directe. Il s’agit d’une possibilité aux utilisateurs de s’exprimer sur un message en particulier par un emoji.

Le principe est le même qu’iMessage, il faudra rester appuyé sur le message et apparaîtront plusieurs emojis du type cœur, un visage qui rigole, un feu...



Twitter a testé cette fonctionnalité pendant plusieurs semaines et l’a finalement validé pour un déploiement imminent à ses millions d’utilisateurs quelque soit la plateforme.

Si le réseau social propose cela c’est pour améliorer la convivialité entre les utilisateurs qui utilisent la messagerie.

Twitter informe également que le destinataire recevra une notification quand un emoji aura été exprimé.

Vous l’aurez compris c’est exactement le même fonctionnement que les réactions d’Apple.

Pour plus d’informations, Twitter a tweeté via son compte support :



Say more with new emoji reactions for Direct Messages!



To add a reaction, click the ❤️➕ icon that appears when you hover over the message on web or double tap the message on mobile and select an emoji from the pop-up.



For more about DM reactions: https://t.co/sdMumGDBYl https://t.co/QxMVmGt8eY