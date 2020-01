Uber peut maintenant supprimer votre compte si vous avez trop de mauvaises notes

Julien Russo

Les choses changent pour les clients de l'application Uber. En effet, l'entreprise de VTC a pris la décision d'étendre le bannissement qui était réservé jusque là à ses chauffeurs, pour ses clients ! Cela ferait suite aux exaspérations des chauffeurs signalants des comportements inappropriés chez certains clients.

Attention à votre note

Peu de monde le sait, mais à la fin d'une course quand vous notez votre chauffeur, lui aussi vous note quand vous quittez la voiture. Cependant, ce qui était jusqu'à aujourd'hui inégal était le bannissement.

Si un chauffeur a une note jugée trop basse par l'entreprise, il pouvait se faire bannir son compte et ne plus pouvoir conduire pour Uber.

Pendant ce temps-là, un client avec une note de 0.5/5 pouvait utiliser l'application sans aucun problème et se faire un plaisir de gâcher la course à son chauffeur.



Le bannissement des utilisateurs n'est pas quelque chose de nouveau en soi, cela est déjà expérimenté depuis 2018 aux États-Unis et en Australie.

Cette nouvelle stratégie marche plutôt bien puisque cela permet d'améliorer la bienveillance, le sérieux et l'amabilité chez le client. Après tout, pourquoi cela marcherait que dans un sens ?

Quels sont les critères des notes pour les clients ?

Vous êtes arrivé à destination, votre chauffeur doit appuyer sur un bouton sur son application pour informer Uber que la course est terminée.

Une fois la course clôturée, avant d'être remis en circulation et donc recevoir de nouvelles demandes de prises en charge de clients, le chauffeur a l'invitation de vous laisser une note.



Comme pour les chauffeurs, la note est évaluée sur /5.

Et pour les clients, les critères sont les suivants :

La politesse : Avez-vous dit "Bonjour", "Merci", "Bonne soirée" ? Avez-vous vouvoyé votre chauffeur ?

: Avez-vous dit "Bonjour", "Merci", "Bonne soirée" ? Avez-vous vouvoyé votre chauffeur ? La propreté : Avez-vous laissé des déchets traînés? Avez-vous discrètement collé votre chewing-gum sur la moquette ne savant pas quoi en faire ?

: Avez-vous laissé des déchets traînés? Avez-vous discrètement collé votre chewing-gum sur la moquette ne savant pas quoi en faire ? La ceinture obligatoire : Avez-vous mis votre ceinture pendant le voyage ? Les chauffeurs ont l'obligation avant de démarrer le véhicule de vérifier sur votre ceinture est bien attachée.

: Avez-vous mis votre ceinture pendant le voyage ? Les chauffeurs ont l'obligation avant de démarrer le véhicule de vérifier sur votre ceinture est bien attachée. Le respect du Code de la route : Avez-vous incité votre chauffeur à griller les feux rouges, à dépasser les limites de vitesse ? Le prétexte d'être en retard pour votre rendez-vous n'est pas un motif.

: Avez-vous incité votre chauffeur à griller les feux rouges, à dépasser les limites de vitesse ? Le prétexte d'être en retard pour votre rendez-vous n'est pas un motif. L'attente du chauffeur : Avez-vous commandé une course alors que vous venez de sortir de la douche ?

: Avez-vous commandé une course alors que vous venez de sortir de la douche ? La nourriture dans la voiture : Avant de prendre votre Uber vous passer prendre un Burger King et vous avez terriblement faim et vous manger votre Double Whooper Cheese dans la voiture ?

: Avant de prendre votre Uber vous passer prendre un Burger King et vous avez terriblement faim et vous manger votre Double Whooper Cheese dans la voiture ? Le claquement de porte : Avez-vous claqué violemment la porte en sortant de la voiture ?

Sur tous ces critères, le chauffeur est invité à vous noter et à donner son avis.

Que fait Uber en cas de mauvaise note ?

L'application va vous envoyer une notification une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, si vous ne changez pas votre comportement sur les prochaines courses, votre compte commencera à être suspendu sur une durée déterminée, mais l'entreprise de VTC vous laissera une seconde chance, si vous avez à nouveau une mauvaise note, votre compte sera définitivement supprimé et votre numéro de téléphone et adresse mail très probablement blacklistés pour ne plus vous revoir un jour sur l'application Uber.



Si le géant américain a pris cette décision pour la France c'est à cause (en partie) des nombreuses incivilités auquel les chauffeurs sont confrontés au quotidien. Puisque le chauffeur rencontrera de grosses difficultés à maintenir une qualité de service si les 5 clients avant votre course ont été insupportables. C'est humain et parfaitement compréhensible.



Lors de sa déclaration officielle, la plateforme de VTC a signalé : "Si la note moyenne d’un client descend plusieurs fois en dessous d’un certain seuil, celui-ci recevra des alertes avant d’être potentiellement suspendu temporairement, puis définitivement si le cas se reproduisait "

Comment voir votre note ?

Comme j'ai supprimé mon compte Uber début décembre, j'ai demandé à l'équipe de la rédaction qui utilisait l'application Uber. Le grand patron d'iPhoneSoft a alors répondu présent et m'a envoyé ce screen :



Comme vous pouvez le constater, c'est l'exemple à suivre. Il possède une note de 4,90/5 ! Ce qui veut dire que sur les critères dévoilés ci-dessus, il est resté civilisé et respectueux envers les chauffeurs qu'il a eus.



Si vous aussi vous voulez voir la note que vous avez, c'est très simple.

Il vous suffit d'ouvrir l'application Uber, puis de vous rendre dans le menu en haut à gauche. Vous trouverez juste en dessous de notre nom et prénom, votre note !



