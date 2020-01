Crello : créez vos visuels pour les réseaux sociaux

Si vous êtes un utilisateur des réseaux sociaux, il vous arrive certainement de constater que certains de vos amis, ou créateurs que vous suivez, ont des visuels incroyables pour leurs publications ou leurs stories.



Si, parmi eux, certains ont des connaissances dans le graphisme et la création, d'autres délèguent cette tâche à des spécialistes. Seulement, il est difficile de se démarquer quand on n'a aucune capacité à créer sur des logiciels comme Photoshop.



Heureusement, des outils à destination des amateurs sont disponibles, permettant d'arriver à des résultats similaires, et ce, très rapidement. Parmi eux, un certain Crello (v1.5.1, 130 Mo, iOS 11.4) fait office de pionnier dans le milieu, avec des milliers d'utilisateurs déjà conquis.

Crello veut simplifier la création des visuels pour réseaux sociaux

Et si l'on tenait déjà l'une des meilleures applications de l'année 2020 ? Bien qu'elle soit présente sur l'App Store depuis déjà quelques mois, Crello fait réellement parler d'elle ces dernières semaines.



Son concept ? Permettre à tout un chacun de créer des visuels pour les réseaux sociaux, avec ou sans notions de graphisme, en rendant la tâche enfantine. Plus de 25 000 modèles sont présents dans l'application, pour Facebook, Instagram, mais également pour les blogs.



Ainsi, on a accès à plus de 500 000 photos de qualité et 80 millions d'images de Depositphotos pour personnaliser ses créations, et pouvoir les adapter selon la nécessité.



Vous voulez aller encore plus loin ? Il est également possible de créer des visuels animés, avec 4 000 modèles prêts à l'emploi et 2 000 objets animés !



Que ce soit pour votre compte personnel, pour les réseaux sociaux de votre commerce ou tout simplement pour vos clients, il n'a jamais été aussi simple de communiquer avec de belles créations et ainsi de fidéliser sa communauté.



L'application est donc disponible sur iOS, Android, mais possède également une plateforme web pour pouvoir reprendre vos créations n'importe où, n'importe quand.



Si Crello possède une version gratuite, il faut savoir qu'un abonnement Pro est disponible, permettant de bénéficier de toutes les fonctionnalités. Il faudra ainsi débourser 9.01€ par mois ou encore 86,46€ pour une année complète.



Le petit bonus, c’est que pour le moment, la version Pro est gratuite sur les applications mobiles. Pas mal, non ?



