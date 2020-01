iOS 14 / iPadOS 14 : la liste des iPhone et iPad compatibles

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

Alors que l'an passé, nous avions dévoilé en exclusivité la liste des appareils qui allaient pouvoir recevoir la mise à jour iOS 13, vous êtes plusieurs à nous poser la question au sujet d'iOS 14. Mais sur quels iPhone, iPod ou iPad pourra-t-on installer iOS 14 et iPadOS 14 ?



Si iOS 12 avait reconduit les mêmes appareils qu'iOS 11, Apple avait taillé dans le gras en 2019 en laissant de côté deux générations d'iPhone (les 5S et 6) ainsi que trois iPad (Mini 2, Mini 3 et Air). Et pour 2020, nous devrions revenir à la normale.



Voici une première liste d'appareils à la pomme qui accueilleront iOS 14 / iPadOS 14, glanée encore une fois auprès de notre ami développeur chez Apple et qui travaille notamment sur l'appli Plans.

iOS 14 : tous les appareils compatibles

Evidemment, les iPhone 12 seront directement livrés avec iOS 14, du coup la question ne se pose pas pour ces futurs modèles. Mais pour les autres, il va y avoir des personnes mécontentes. En effet, Apple va devoir se séparer de certains modèles afin de faciliter le déploiement des nouveautés et d'unifier au mieux son parc.

Les iPhone compatibles avec iOS 14

iPhone 12 (5G)

iPhone 12 Pro (5G)

iPhone 9 / iPhone SE 2

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

Les iPhone non compatibles avec iOS 14

iOS 14 ne sera pas proposé au téléchargement sur les iPhone qu'iOS 13 a abandonné, soit l'iPhone 5S et l'iPhone 6 équipés respectivement des puces A7 et A8.

Les iPhone 6S et iPhone SE sont en ballotage favorable d'après notre source, les deux partageant la même architecture matérielle avec notamment la puce A9. Si la liste n'est pas définitive, Apple pouvant décider au final de retirer ses modèles, elle est logique. La pomme s'apprête à lancer un iPhone SE 2 (appelé iPhone 9) d'ici mars et les derniers modèles d'entrée de gamme comme l'iPad 7 ou l'iPod Touch 7 sont équipés d'une puce A10. Cela représente une génération d'écart seulement.

Les iPad compatibles avec iPadOS 14

iPad Pro 2020 (5G)

iPad Pro 12.9 pouces 2016 et 2017

iPad Pro 10.5 pouces

iPad Pro 9.7 pouces

iPad Pro 11 pouces 2018

iPad Air 3

iPad 5

iPad 6

iPad 7

iPad Mini 5

Les iPad non compatibles avec iOS 14

iOS 14 ne sera pas proposé au téléchargement pour les :

iPad Mini 4

iPad Air 2

Les deux iPad commencent à se faire vieux avec leur puce A8 et A8X. En revanche, Apple devrait conserver les appareils à puce A9 comme l'iPad 5 qui date de 2017.

Les iPod compatibles avec iOS 14

Du côté de l'iPod, Apple conservera l'iPod Touch 7 de 2019 et laissera toujours de côté l'iPod Touch 6 et sa puce A8.

Les nouveautés d'iOS 14 dès juin

Désormais, reste à patienter jusqu'en juin pour connaitre la liste définitive des compatibilités et surtout les nouveautés d'iOS 14. Il est clair que les sujets prioritaires cette année seront axées sur les services avec probablement du nouveau du côté d'Apple Arcade, Apple TV+ (une app dédiée ?), Apple News et autre Apple Music, mais aussi du côté de la réalité augmentée avec pourquoi pas la présentation des lunettes connectées, des nouveautés type "complications" sur l'écran verrouillé, les appels en mode bannière, ainsi que sur les performances et la stabilité du système. En effet, Apple a pris conscience que la qualité logicielle avait baissé et a repris les choses en main pour sortir une version plus aboutie d'iOS 14 et d'iPadOS 14.



Rendez-vous début juin pour la WWDC 2020 que nous suivrons en direct et en français, bien évidemment.