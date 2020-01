Tim Cook rend hommage à Kobe Bryant

Nous en parlions ce matin, à travers la présentation de NBA Live Mobile, Kobe Bryant est décédé hier près de Los Angeles en raison d'un accident d'hélicoptère. Alors que sa fille fait partie des neuf victimes, les hommages affluent de partout. Et le patron d'Apple, Tim Cook, a également eu un mot pour lui et surtout sa famille, ses amis et ses fans.

Alors que les circonstances de cette tragédie ne sont pas encore claires, une chose est sûre, neuf personnes ont péri dans l'accident. Parmi eux, le numéro 24 des Lakers, Kobe Bryant, a disparu à l’âge de 41 ans. L'un des plus grands joueurs de tous les temps venait de passer quatrième meilleur marqueur la nuit d'avant, suite à la performance de Lebron James qui lui a chipé la troisième place derrière Karl Malone et Kareem-Abdul Jabar. Le "family man" comme il est souvent présenté a reçu une pluie d'hommage, dont celui de Tim Cook :

Devastated and heartbroken by the passing of Kobe Bryant. I admired his athletic prowess from afar and his humanity close up. He was an original. Our thoughts and prayers are with his family, friends and fans. RIP.