Victime d'un accident de voiture, l'Apple Watch appelle le 911

Hier à 21:24 (Màj hier à 21:24)

Julien Russo

La technologie arrive à faire des merveilles de nos jours. Elle peut même sauver des vies. On l'a vu à de multiples reprises avec la montre connectée d'Apple qui est capable de détecter une anomalie du rythme cardiaque ou un choc grâce à la détection des chutes. Justement, ce dernier point a été d'une grande utilité pour l'histoire qui va suivre.

Quand l'Apple Watch prend l'initiative d'appeler les secours

Redditor_mr0 est un fidèle utilisateur du site web communautaire d'actualités Reddit. Il y a quelques jours, alors qu'il rentrait à son domicile pour retrouver sa famille, il traverse un carrefour assez dangereux en voiture. Dès que le feu est vert, le propriétaire de l'Apple Watch se met alors à avancer, mais un autre automobiliste quelque peu diverti accélère et fonce dans sa voiture !



L'accident est tellement violent que l'Apple Watch de Redditor_mr0 détecte une situation anormale qui se doit d'être vérifié. La montre connectée va alors se mettre à vibrer et à envoyer des alertes sonores pour demander si tout va bien. Sous le choc et complètement sonné par l'impact, le propriétaire de l'Apple Watch ne va alors pas répondre aux sollicitations de cette dernière.

L'Apple Watch comprend alors que ce qui vient d'être détecté peut potentiellement être grave et doit être signalé aux services d'urgences. La montre va alors prendre l'initiative d'appeler le 911 et communiquer la position exacte de son propriétaire.



La fonction détection de chute a minutieusement suivi ce que lui ont appris les développeurs et ingénieurs de l'Apple Park.

L'utilisateur Reddit a déclaré : "Heureusement, je n'ai pas été blessé, mais il est réconfortant de savoir que cette fonction fonctionne vraiment".



Chaque année, des vies sont sauvées grâce aux fonctions santé de l'Apple Watch. Dernièrement nous avons eu l'occasion d'apprendre la magnifique histoire de Rosemary Stiles qui en pleine nuit a eu sa montre qui l'a averti de la détection d'une fibrillation auriculaire.