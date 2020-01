Facebook : comment effacer son historique et déconnecter les apps et sites web

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Ça aura mis du temps, mais c'est enfin là : après un procès de plusieurs mois, l'application Facebook vient d'ajouter des fonctionnalités très attendues par ses utilisateurs.



En effet, il est maintenant possible d'effacer son historique Facebook, et d'empêcher le réseau social de savoir ce que nous faisons en déconnectant les sites web et applications.

Facebook permet de supprimer son historique

Dans un billet sur le blog officiel du réseau social, Mark Zuckerberg écrit :

Vous pourrez voir des informations sur les applications et les sites Web avec lesquels vous avez interagi, et vous pourrez effacer ces informations de votre compte. Vous pourrez même désactiver le stockage de ces informations sur votre compte.



En gros, c'est comme supprimer les cookies d'un navigateur web, mais pour le réseau social. Pour rappel, la fonctionnalité était déjà prévue pour 2018, mais a été retardée avec le procès.

Un nouvel outil qui vous donne plus de contrôle sur vos données.



Le contrôle est important pour vous, surtout en ce qui concerne vos données. C'est pourquoi vous constatez des changements dans la façon dont vous consultez et gérez vos informations sur Facebook.



Affichez un résumé des informations que Facebook reçoit sur votre activité sur d'autres applications et sites Web. Si vous le souhaitez, vous pouvez déconnecter ces informations de votre compte et elles ne vous seront pas associées personnellement.



Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur l'application iOS :

Ouvrez le menu en bas à droite

Puis Paramètres et confidentialité

Paramètres

Retrouvez l'onglet Vos informations Facebook

Appuyez sur Activité en dehors de Facebook

La fonctionnalité est actuellement en cours de développement, et peut ne pas encore apparaître.



Télécharger l'app gratuite Facebook