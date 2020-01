iOS 13.3.1 : Des images des Powerbeats 4 cachées dans la mise à jour

Après plusieurs semaines de bêta, Apple a délivré ce soir la version finale d'iOS 13.3.1. Nous vous conseillons d'ailleurs de l'installer puisqu'elle semble particulièrement stable et performante. Ce qu'a remarqué MacRumors dans cette nouvelle version d'iOS, ce sont des images des Powerbeats 4 qui donnent des indices sur la prochaine version des écouteurs.

Des images qui en dévoilent beaucoup

Il aura fallu seulement moins de deux heures pour que les images des Powerbeats 4 cachées dans iOS 13.3.1 fassent le buzz sur internet, cela avec la complicité d'Apple (aucun doute).

Ce qui a été trouvé ce sont des icônes représentant le prochain design des Powerbeats 4 de Beats by Dre.



Ce qu'on peut apercevoir sur ces images, ce sont des écouteurs qui semblent être plus incurvés, c'est ce qui surprend sur la première impression quand on les compare avec les Powerbeats 3 actuellement en vente.

Concernant les crochets d'oreille enveloppants et l'ajustement angulaire dans l'oreille, c'est la même chose que la version précédente.

Dans l'image ci-dessus, on retrouve à gauche les Powerbeats Pro, la nouvelle image des Powerbeats 4 au milieu et les Powerbeats 3 à droite.

Malheureusement il ne faudra s'en tenir qu'à cette image, aucune caractéristique n'a été communiquée. Ce qui est rassurant c'est que cela pourrait annoncer une commercialisation imminente des nouveaux écouteurs. Il se pourrait aussi qu'Apple profite de son Apple Event de mars 2019 pour dévoiler ses nouveaux écouteurs.