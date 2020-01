Coronavirus : Tim Cook s’exprime sur la situation actuelle en Chine

William Teixeira

Cela fait maintenant depuis plusieurs semaines que le Coronavirus sévit en Chine. La population dans les zones contaminées s’adapte comme elle peut, tout comme les entreprises étrangères comme Apple, qui ont une importante activité en Chine.

La limitation des déplacements en Chine

La situation devient compliquée en Chine. Toutes les activités, les événements et autres rendez-vous importants ont été annulés par peur d’aggraver la propagation du virus.



Apple s’est également adapté à ce changement de comportement soudain. Après l’annonce des résultats trimestriels qui ont eu lieu hier soir, Tim Cook s’est exprimé en ce qui concerne l’activité d’Apple sur le sol chinois.



Il a expliqué avoir ordonné de limiter les déplacements des employés Apple en Chine : « Nous avons restreint les déplacements pour les situations où les affaires sont importantes depuis la semaine dernière. La situation est en train d’émerger, nous continuons à suivre la situation de très près. Comme Luca (le directeur financier d’Apple nldr) l’a dit, nous avons une fourchette de revenus plus large que d’habitude pour le deuxième trimestre en raison de la plus grande incertitude ».

Il faut savoir que plusieurs fournisseurs d’Apple se trouvent dans la région où le virus a commencé à se propager. Cependant, d’après Tim Cook ce ne sont pas des fournisseurs « stratégiques » qui pourraient faire basculer l’activité d’Apple en cas d’arrêt total de l’activité.



Visiblement la situation est bien organisée par Tim Cook et le reste de l’équipe de direction : « Nous travaillons évidemment sur des plans d’atténuation pour compenser toute perte de production prévue. La réouverture de ces usines après le Nouvel An chinois a été reportée de la fin de ce mois au 10 février, en fonction de la localisation du fournisseur ».



Concernant les Apple Store en Chine, les ouvertures d’ouvertures ont été modifiées, le nettoyage amplifié et les salariés sont testés plusieurs fois par jour au niveau de la température afin de voir si des symptômes sont détectés.