Fortnite : un nouveau moteur graphique en février

Au lancement, notre objectif est de faire en sorte que ce changement n’affecte pas l’expérience de jeu de Fortnite. Il y aura certainement quelques accrocs, alors nous allons commencer par des tests auprès d’un petit groupe de joueurs. Nous allons activement examiner les retours et procéder à des améliorations au fil du temps.

On sait désormais pourquoi le temps est si long pour le lancement de la nouvelle saison au sein de Fortnite : quatre mois après les débuts du Chapitre 2, les joueurs se questionnaient sur le pourquoi du comment. La réponse est simple, Epic Games préparait la mise en place du nouveau moteur graphique d'Unreal Engine : le Chaos. Si on ne sait pas encore ce que cache la nouvelle saison, les développeurs espèrent que ce changement ne bouleversera pas le gameplay :

Le phénomène Fortnite (v11.40.3, 223 Mo, iOS 11.0) ne semble pas prendre une seule ride depuis son avènement, pire encore, il va bientôt rajeunir ! Car oui, les développeurs du jeu viennent d'annoncer une seconde version du célèbre Battle Royale : une mise à jour qui permettra la mise en place d'un nouveau moteur graphique. Epic Games profitera de l'occasion pour donner le coup d'envoi de la nouvelle saison, durant le mois de février, soit 4 mois après le lancement colossal (et surprenant) du Chapitre 2 du jeu.

