Mario Kart Tour : la Saison de la Saint-Valentin est là

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Depuis quelques heures, il est possible de retrouver une nouvelle mise à jour au sein du jeu Mario Kart Tour (v1.6.0, 200 Mo, iOS 10.0) : inutile de chercher dans l'App Store, cette dernière se fait directement en interne.



Et cette dernière apporte du nouveau contenu, puisque c'est la Saison de la Saint-Valentin qui s'invite au sein du célèbre et populaire jeu de Nintendo !



Et retour donc à Paris pour fêter l'évènement des amoureux : après tout, quoi de mieux comme ville pour représenter cette fête ?

Mario Kart Tour lance la Saint-Valentin

Pour célébrer la Saint-Valentin, les développeurs ont donc décidé de faire un retour à Paris, mais également d'ajouter un nouveau personnage : Baby Peach. Ce n'est pas la seule nouveauté, puisque le nouveau Pass Or permettra de débloquer le karting Macarrosse Fraise.



La boutique accueille deux nouveaux lots : le premier contient le pilote Maskass rose pour 21,99€ tandis que le second à 43,99 € permet de débloquer 490 rubis, trois Tickets "Points du kart +" et le kart Butineuse.





LES DÉFIS DE LA SAISON DE LA SAINT-VALENTIN

Activer 3 fois le mode frénésie

Faire 100 mini-turbos

Toucher 10 fois avec un Bob-omb

Décrocher 3 fois de suite la première place dans une course de catégorie 150cc ou plus

Obtenir un socre d'au moins 8000 avec un pilote bébé

Obtenir un score total d'au moins 20 000 dans la coupe Luigi

Renverser un adversaire pendant qu'il plane

Toucher 3 fois avec un super klaxon

Ramasser un champi turbo et l'utiliser pour accélérer brièvement

LES DÉFIS OR DE LA SAISON DE LA SAINT-VALENTIN

Effectuer 10 ultra mini-turbos

Profiter 5 fois d'une accélération grâce à l'aspiration

Collecter un total de 200 pièces en course

Renverser 5 plantes Piranha

Obtenir un score d'au moins 7000 sur 3 courses Activer

Collecter au moins 200 pièces avec un pilote à couronne

Effectuer un combo x30 ou plus

Récupérer 300 pièces pendant des courses en une journée

Remporter 10 fois la première place à Paris

Télécharger le jeu gratuit Mario Kart Tour