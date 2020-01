Molotov : l'application affiche 10 millions d'utiisateurs

Guillaume Gabriel

Vous n'avez pas pu passer à côté de l'application Molotov (v3.15.0, 123 Mo, iOS 11.0), véritable carton en France depuis quelques années. Son concept est simple, pouvoir visionner toute la télévision française depuis l'application, en passant par les chaînes de la TNT, tout en offrant la possibilité de souscrire à des bouquets payants.



Trois ans après son lancement, le service de streaming annonce avoir atteint les 10 millions d'utilisateurs ! Un bien beau cap pour l'entreprise, qui recense désormais une moyenne de 200 000 utilisateurs qui payent un abonnement.

Au travers d'une newsletter, on apprend que le nombre d'utilisateurs a été multiplié par 10 depuis deux ans : une vraie belle croissance ! Mais, ce n'est pas tout, puisque durant l'année 2019, on constate une hausse du temps passé sur la plateforme à hauteur de 63 %.



Concernant les 200 000 utilisateurs qui payent un abonnement dans le service, il s'agit là encore d'une belle augmentation de 82 % !



Au sein de la plateforme, on retrouve la TNT en direct ou en replay, le contrôle du direct, le zapping ou encore le multi-écrans. Les développeurs promettent des nouveautés pour l'année 2020.

