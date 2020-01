Oddrok annonce Early Worm pour le 6 février sur iOS

Il y a 1 heure

Alban Martin

Les petits gars de Oddrok viennent d'annoncer leur nouveau jeu à venir, Early Worm. Alors que Oddrock s'est fait un nom avec Power Hover en 2015, un jeu de hoverboard, le studio a réussi à sortir six autres jeux casuals intéressants comme Glitch Run, Drop Not, Bloom Pilot, Best Rally ou HeliHooper ainsi que la suite de Power Hover. A chaque fois, la réalisation est soignée et le gameplay bien pensé.



Voici la bande-annonce de Early Worm :

Early Worm : un puzzle game intéressant

Leur dernier né ne fait pas exception à la règle puisque Early Worm propose un but simple avec un concept addictif. Ici, les développeurs nous proposent un casse-tête physique où vous dirigez un petit ver dans toutes sortes d'environnements fous dans le but de choper la pomme à la fin de chaque niveau. Au niveau mécanique de jeu, tous les éléments de l'environnement réagissent aux mouvements du ver, ce qui complique forcément le chemin à emprunter. Sans compter que certains vous feront rebondir, d'autres colleront, etc.



En regardant la vidéo diffusée cette nuit, on s'aperçoit encore une fois que tout est bien vivant grâce au sens du détail qui anime les concepteurs, que ce soit votre héros ou les petits éléments comme l'herbe, rien n'a été laissé au hasard. En tout, ce sont 80 niveaux qui vous attendent le 6 février prochain sur iPhone et iPad. Le jeu sera gratuit avec un achat in-app pour supprimer la publicité. Sympa !

En attendant, jetez un oeil à Drop Not, notre titre préféré de Oddrok :



