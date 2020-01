Dragon Quest of the Stars sortira le 24 février sur iOS / Android

Dragon Quest of the Stars va finalement bientôt arriver chez nous. Alors que nous étions les premiers à vous en parler en septembre dernier, le jeu qui avait vu le jour au Japon en 2015 sur iOS et Android, vient d'arriver sur App Store à la rubrique précommande. Encore une fois, nous l'avons tout de suite repéré. L'occasion d'apprendre que le jeu RPG nippon sortira le 24 février prochain !



Regardez la bande-annonce vidéo qui contient aussi du gameplay :

Dragon Quest of the Stars : le prochain RPG de Square sur mobiles

La série Dragon Quest, si vous ne la connaissez pas, est une fabuleuse suite de RPG qui s'est déjà vendue à plus de 80 millions d'exemplaires dans le monde. Et simplement pour l'opus Quest of The Stars, on parle de 20 millions de téléchargements (gratuits) au Japon.



Encore une fois, tout est travaillé à merveille, notamment les personnages conçus par Akira Toriyama, le célèbre auteur de mangas japonais. Les héros pleins de vie vous donneront envie de plonger dans une aventure haute en couleur. Exploration et combats seront votre quotidien, avec jusqu'à trois autres joueurs en mode multijoueur. Et si vous préférez vous la jouer solo, le mode histoire permet d'être épaulé par l'IA.



Pour le reste, il s'agit d'un JRPG au tour par tour, similaire à Dragon Quest IX sur Nintendo DS, avec la possibilité de pouvoir personnaliser l'apparence de votre bande. Après chaque victoire, vous serez récompensé par du matériel que vous pourrez utiliser pour améliorer vos personnages.



Sa sortie est prévue pour le 24 février 2020 pour les appareils iOS et Android, le tout traduit en français. Actuellement en bêta fermée sur Android, le jeu de rôle Dragon Quest of the Stars est donc prêt pour un lancement imminent !



PS : les développeurs de Square Enix annoncent que plus le nombre de préinscriptions sera élevé, plus les primes seront intéressantes. Alors n'hésitez pas, même sur Android.

