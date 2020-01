Le RTS Company of Heroes sortira le 13/02 sur iPad

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeu de stratégie en temps réel, Company of Heroes vient d'arriver à la rubrique précommande sur App Store. Uniquement prévu sur iPad, le jeu est porté par Feral Interactive, un spécialiste de l'exercice.



Voici le trailer vidéo :

Company of Heroes se prépare pour l'iPad

Annoncé fin 2019, Company of Heroes débarquera sur iPad avec une interface revue totalement pour, on s'en doute, s'adapter à l'écran tactile de l'appareil. Les développeurs promettent une optimisation pour l'iPad Pro (120 Hz ?) mais nécessitera des appareils récents comme l'iPad Mini 5, l'iPad Air 3, l'iPad 5.



Le jeu développé à l'origine par SEGA et Relic Entertainment emmène le joueur sur les champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale avec réalisme et dynamisme. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu de nombreuses critiques positives lors de sa sortie sur PC, en 2006.

Si vous n'y avez jamais joué, Company of Heroes est un titre de stratégie temps réel de la nouvelle génération, grâce à un savant mélange de campagnes explosives, d'environnements aux combats dynamiques et de tactiques en équipe.



Au départ, ce sont 15 missions qui vous attendent, avec des batailles complexes et prenantes, avant que les futures mises à jour n'ajoutent le support du multijoueur en ligne. Sans parler des DLC qui sont incluses.



Un grand classique qui débarquera donc bientôt sur iPad mais qui nécessitera 6 Go d'espace disque et iOS 13.1. Oui, c'est du sérieux !

