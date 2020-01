Apple Card : Elle se détériore à grande vitesse

L'Apple Card aurait-elle des problèmes de résistance ? D'après le célèbre YouTuber américain, Marques Brownlee, la carte bancaire d'Apple en coopération avec Goldman Sachs (bien le notifier sinon ils ne sont pas contents), se détériore rapidement au bout de quelques mois d'utilisation !

L'Apple Card est trop fragile

Conçue en titane, l'Apple Card aurait des petits problèmes de résistance, en effet la carte de la firme de Cupertino est utilisée d’une façon très différente par rapport à nos habitudes en Europe. Comme vous avez pu le voir dans plusieurs films ou séries, dans les commerces américains il est toujours courant de glisser sa carte dans un terminal de paiement électronique.

Cet effet de frottement qui parait pourtant anodin (et qui ne pose pas de problème en général avec les autres cartes bancaires) dégraderait l'Apple Card, au point où six mois après une utilisation fréquente, elle apparaît rayée et affiche des traces noires.

La différence est flagrante sur les photos du YouTuber. À gauche, c'est l'Apple Card lors de sa sortie le 6 août 2019 et à droite c'est l'Apple Card au 31 janvier 2020. Les réactions n'ont pas tardé sur le tweet de Marques Brownlee dénonçant le manque de qualité et de fiabilité, ce qui n'est d'ailleurs pas fréquent avec les produits Apple.



Marques a signalé qu'il va prochainement prendre contact avec le numéro de support pour demander une nouvelle Apple Card, puisqu'il ne trouve pas normal qu'elle soit comme ça après seulement 6 mois d'utilisation !



