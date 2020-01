Nintendo Switch Pro : pour 2021, avec absence de la 4K ?

Nous pensons qu’il est important de continuer à communiquer sur les possibilités offertes par les deux modèles de Nintendo Switch, et continuer d’étendre la base installée. Nous n’avons aucune intention de lancer un nouveau modèle de Nintendo Switch en 2020.

Depuis quelques mois, des bruits de couloir en provenant d'Asie indiqueraient que Nintendo travaille actuellement sur l'arrivée d'une nouvelle console en 2020, pour ainsi faire face au renouvellement des consoles de salon du côté de chez Sony et Microsoft. Une version Pro de la Switch pourrait donc voir le jour, avec une espérance qui semble finalement tomber à l'eau : l'arrivée d'une compatibilité avec la 4K. La Switch Pro fonctionnerait sur un Tegra X1 amélioré, créé en partenariat avec Nvidia. En parallèle, Nintendo vient d'avouer que la console ne verrait pas le jour cette année :

