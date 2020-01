TSMC dit ne pas être impacté par le Coronarivus

Vu la situation en Chine, il est logique de se demander si l'assemblage des iPhone et la production des composants vont être impactés. Apparemment, il n'y a pas plus de risque que cela d'après les principaux fournisseurs d'Apple. Certaines personnes pensent que les fournisseurs minimalisent les choses pour ne pas inquiéter les investisseurs en bourse et les clients.

TSMC et UMC ne signalent aucun changement du rythme de productivité

Le Coronavirus est l'un des virus les plus dévastateurs depuis plusieurs années en Asie. Il a déjà infecté plusieurs milliers de personnes et tué 213 personnes, d'après les données du gouvernement chinois.

Vue la vitesse de propagation du Coronavirus, l'économie est au point mort dans toute la Chine, les gens préférant rester cloitrés chez eux ou quitter le pays pour ceux qui ont plus les moyens.



Malgré cette situation catastrophique, les sous-traitants restent optimistes. En Chine, les déclarations ne sont pas les mêmes, puisque les usines de production dans la région où le Coronavirus a démarré sont au ralenti (à différents degrés). Dans d'autres secteurs de la Chine, les usines de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et United Microelectronics (UMC) se disent sereines et continuent leur activité normalement avec des nettoyages plus fréquents dans l'usine et des vérifications de la santé des employés.

C'est rassurant puisque c'est TSMC qui a la responsabilité de la fabrication des processeurs de la série AX d'Apple. D'ailleurs, les employés seraient actuellement en train de fabriquer la puce A14 qu'on retrouvera à la rentrée dans l'iPhone 12.



L'optimisme de TSMC et UMC s'arrête brutalement en ce qui concerne les ventes en Chine, d'ici les prochains mois les chutes des ventes devraient être de 5% à 10%.



Du côté de Foxconn, le principal et historique fournisseur d'Apple, le ralentissement de la production est minime, des contrôles sanitaires ont lieu plusieurs fois par jour dans son usine de Wuhan. Il n'y a pas le droit à l'erreur quand on est dans la ville où le virus est le plus meurtrier et où travaillent pendant plusieurs heures des centaines de personnes.



