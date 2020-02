Google Photos : Des vidéos privées sont envoyées par erreur à d’autres utilisateurs

Dans sa déclaration, Google a assuré avoir compris que cela ne devrait pas se reproduire et s’excuse par rapport à cette situation. L'entreprise a aussi fortement conseillé aux utilisateurs de supprimer leur dernière exportation sur Google Takeout, puisque le bug ce serait produit à partir de ce service. On espère quand même que les vidéos qui ont été envoyées à d’autres utilisateurs ne sont pas trop sensibles !

Ce qui est bien avec Google c’est que dès qu’une grave erreur arrive, l’entreprise ne va pas chercher à cacher l’information, mais au contraire la dévoile . Un bon comportement puisque tôt ou tard, on apprend toujours la vérité. Plusieurs utilisateurs de Google Photos (environ 0,01% ) ont eu la mauvaise surprise d’apprendre que les vidéos téléchargées par Google Takeout entre le 21 et 25 novembre 2019 ont été envoyées par erreur à des utilisateurs qui ne connaissent même pas la personne à l’origine de cette vidéo !

