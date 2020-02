SAP continue d'étendre l'utilisation des produits d'Apple

Dans un rapport récemment publié par SAP, célèbre société développant des logiciels à destination d'entreprises, on apprend que la firme déploie de plus en plus d'appareils à la Pomme au sein de ses bureaux.



Pour rappel, SAP a été l'un des premiers à proposer les appareils d'Apple à ses employés, formant un partenariat conséquent qui continue de croître.

Martin Lang, vice-président des services informatiques chez SAP, a annoncé sur Twitter que le nombre d'employés utilisant un Mac a tout simplement doublé en seulement 15 mois.

The number of SAP colleagues who chose a Mac as their primary computer has doubled over the last 15 months, it's at almost 26K now with 82% of them running the latest macOS Catalina #lifeatsap pic.twitter.com/jzSH4LHEUd