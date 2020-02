TV LG : L’application Apple TV débarque sur les modèles 2019 (+ AirPlay 2(

William Teixeira

Vous possédez une TV connectée de la marque LG ? Bonne nouvelle en ce mardi matin, la marque a annoncé le déploiement dans 80 pays d’une mise à jour apportant l’application Apple TV permettant l’accès au service de streaming Apple TV+.

Pour les modèles de 2018, Apple TV arrivera un peu plus tard dans l’année

Pendant la nuit, la marque de téléviseur connecté LG a fait un communiqué de presse pour annoncer l’arrivée de l’application d’Apple. En effet, elle avance dans son communiqué un accès à plus de 100 000 films et séries en achat ou location qui font la richesse du catalogue iTunes.



Les modèles de 2019 qui peuvent installer la mise à jour dès maintenant sont la totalité des TV OLED et NanoCell. Pour l’instant, les seuls modèles exclus sont la gamme UM7X et UM6X 2019.

LG le sait, c’est un atout commercial quand un potentiel acheteur hésite entre une TV LG et celle d’un concurrent.

Surtout que l’autre bonne nouvelle dans ce communiqué informe aussi la disponibilité d’AirPlay 2 et de HomeKit dans les téléviseurs connectés 2020 de LG, tout sera prêt dès le premier branchement de la TV. Aucun logiciel ne sera à installer !

LG Electronics (LG), qui a présenté ses téléviseurs intelligents 2020 avec l'application Apple TV au CES le mois dernier, lance maintenant l'application Apple TV pour les téléviseurs intelligents LG 2019 compatibles aux États-Unis et dans plus de 80 autres pays. Facilement accessible depuis le LG Home Launcher, l'application Apple TV donne aux propriétaires de téléviseurs LG la possibilité de s'abonner à Apple TV + et de la regarder, le nouveau service d'abonnement vidéo d'Apple qui présente des Apple Originals populaires tels que «The Morning Show», «Voir», «Serviteur "Et" Little America ".

Pour les modèles de 2018, LG préfère ne pas donner plus d’informations, et informe que l’arrivée d’Apple TV sera pour la fin de l’année via une autre mise à jour logicielle.



Si vous êtes éligible à la mise à jour, rendez-vous dans les paramètres de votre TV connectée.