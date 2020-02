L’Apple Watch fait mieux que l’ensemble des fabricants de montres suisses

Il y a 1 heure

William Teixeira

Apple vient de réaliser un nouvel exploit pour l’année 2019. C’est du côté de l’Apple Watch cette fois que la firme de Cupertino réalise une performance exceptionnelle. D’après un récent rapport de Strategy Analytics, Apple a vendus plus d’Apple Watch que l’ensemble des fabricants de montres suisses !

Un impact mondial

L’Apple Watch a démocratisé les montres connectées dès son arrivée. En très peu de temps, les ventes ont accélérées d’une façon phénoménale pour connaître une forte croissance au fil des années. Aujourd’hui, l’Apple Watch a tellement pris une grande ampleur qu’elle aurait dépassé l’ensemble des montres de fabricants suisses, reconnus dans le monde entier pour leur qualité.



D'après le cabinet d’analyse, il se serait vendu 31 millions d’unités d’Apple Watch courant l’année 2019, quand l’industrie horlogère suisse n’en a vendu que 21 millions d’exemplaires.

En plus, la montre connectée d’Apple se réserve le droit de faire mieux que l’année dernière puisqu’en 2018 les ventes unitaires étaient de 22,5 millions ! Soit une progression de +36%.



Chez les fabricants suisses, c’est l’inverse. La tendance est à la baisse avec des ventes qui reculent. L’année dernière, l’industrie avait réalisé 24,2 millions de ventes. Une baisse de -13%.

La réussite commerciale de l’Apple Watch est probablement dû aux fonctions santés qui ne cesse de se développer, mais aussi grâce au renouvellement chaque année. Une nouvelle génération d’Apple Watch tous les ans ça paraît énorme pour certain, mais c’est très bénéfique pour les ventes. Beaucoup de marques suisses restent avec le même modèle pendant plusieurs années ou propose un nouveau modèle sans grande nouveauté.



Steven Waltzer qui est analyste principal chez Strategy Analytics a déclaré : « Les horlogers suisses traditionnels, comme Swatch et Tissot, perdent les guerres de smartwatch. L'Apple Watch offre un meilleur produit par le biais de canaux de vente au détail plus profonds et séduit les jeunes consommateurs qui souhaitent de plus en plus les bracelets numériques. La fenêtre permettant aux marques horlogères suisses d'avoir un impact sur les montres connectées se ferme. Le temps peut manquer pour Swatch, Tissot, TAG Heuer et autres ».



Ce qu’il faut prendre en compte quand même c’est que ces chiffres ne sont que des analyses. Apple ne dévoile pas les chiffres officiels des ventes de sa montre connectée. Elle privilège l’annonce des résultats financiers issus des ventes.