Apple teste l'impression 3D pour mieux produire l'Apple Watch 9

Mark Gurman révèle en outre qu'Apple et ses fournisseurs collaborent au développement de cette méthode d'impression 3D depuis au moins trois ans. Mark Gurman confirme d'ailleurs les propos de Kuo en s'attendant à une extension de cette méthode de fabrication à une gamme plus large de produits au cours des prochaines années, si tout se passe comme prévu avec l' Apple Watch 9 .

Ces informations concordent avec celles fournies par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo. Ce dernier a précédemment déclaré que la prochaine édition de la deuxième génération de l'Apple Watch Ultra incorporerait des composants imprimés mécaniquement en 3D. Il s'agirait notamment de certains éléments en titane de la nouvelle Apple Watch Ultra 2 à découvrir aux côtés des iPhone 15 le 12 septembre prochain. Le rapport de Gurman affirme que les intentions d'Apple consistent à employer cette nouvelle technique d'impression 3D principalement pour le boîtier des modèles Apple Watch Series 9 en acier inoxydable, bien qu'il semble qu'Apple teste vivement cette approche sur l'ensemble de sa gamme à partir de 2023. Notre confrères indique que les plans d'Apple prévoient l'introduction d'appareils en titane imprimés en 3D d'ici 2024. Si Apple réussit à intégrer l'impression 3D dans la production de ses modèles d'Apple Watch 2023, cela pourrait potentiellement améliorer l'efficacité de la fabrication et conduire à des réductions de coûts. Kuo estime que, compte tenu de la réussite du projet de l'Apple Watch 2023, Apple pourrait envisager d'étendre l'utilisation de l'impression 3D à d'autres appareils à l'avenir, comme l'iPhone.

Dans le cadre de la technique connue sous le nom de "binder jetting" ("jet de liant"), Apple utilise des imprimantes 3D pour créer une forme préliminaire de l'appareil à l'aide d'un matériau en poudre. Ensuite, le matériau est soumis à la chaleur et à la pression dans une phase secondaire, ce qui le solidifie en une substance semblable à de l'acier. Cette substance est ensuite affinée par fraisage.

Apple étudie l'impression 3D comme moyen de production de composants pour sa prochaine gamme de montres, l'Apple Watch Series 9. Comme le rapporte Mark Gurman de Bloomberg , cette approche de fabrication innovante vise à réduire l'utilisation de matériaux par rapport aux méthodes de fabrication traditionnelles, qui nécessitent des plaques de métal plus grandes (avec des déperditions). En outre, elle devrait permettre de rationaliser le processus de création des appareils, ce qui serait bénéfique pour l'environnement et le porte-monnaie de l'entreprise.

